https://ru.sputnik.md/20220218/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skolko-teplykh-dney-obeschayut-sinoptiki-49042302.html

Самый точный прогноз погоды: сколько теплых дней обещают синоптики

Самый точный прогноз погоды: сколько теплых дней обещают синоптики

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 18, 19, 20 февраля Gismeteo

2022-02-18T07:00+0200

2022-02-18T07:00+0200

2022-02-18T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, местами пройдут слабые осадки, преимущественно в виде дождя.Ветер северо-западный умеренный до сильного, порывистый.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 февраля: ночью – от +1 до +3, днем – от +6 до +8.В последующие дни в Молдове немного потеплеет.Так, 19 февраля днем ожидается от +10 до +15, ночью будет от -2 до +3. Без осадков.Далее 20 февраля днем будет немного теплее – от +8 до +13, ночью – от 0 до +5. Ожидаются местами слабые дожди.Позднее 21 февраля снова потеплеет: днем – от +8 до +13, ночью – от 0 до +5. В этот день без осадков.Праздники и народные приметы 18 февраляВ этот день православные верующие чтут память святой Агафьи – христианской мученицы, жившей в III веке. Она была дочерью именитых и богатых родителей-христиан.На Руси святую Агафью считали покровительницей домашнего скота. В этот день крестьяне убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, поскольку считалось, что это убережет коров от смерти. Также для этого вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой. Люди верили, что такую борозду не сможет перешагнуть нечистая сила.Кроме того, святая Агафья считалась заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб. В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. А еще на Агафью было принято поминать предков, отошедших в мир иной.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды