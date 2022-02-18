https://ru.sputnik.md/20220218/sandu-podpisala-ukaz-o-naznachenii-posla-moldovy-v-rossii--49070975.html

Санду подписала указ о назначении посла Молдовы в России

Санду подписала указ о назначении посла Молдовы в России

После одобрения правительства президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении нового посла.

2022-02-18T15:27+0200

2022-02-18T15:27+0200

2022-02-18T15:27+0200

политика

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молдова

лилиан дарий

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посольство молдовы в россии

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Лилиана Дария на должность посла в России. "Указ вступает в силу со дня его публикации в "Официальном мониторе" республики", - говорится в тексте указа. Ранее Дария одобрили на эту должность на заседании правительства. Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы.В 2018 году он был назначен послом в Бельгии и Люксембурге, а также главой миссии Молдовы при НАТО.В 2017-2018 годах он был послом со специальными миссиями в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).А в 2016-2017 годах занимал должность заместителя министра МИДЕИ.Профессиональный опыт дипломата включает также работу в Центре ОБСЕ в Бишкеке в Кыргызстане.В начале августа правительство Гаврилицы приняло решение об отзыве предыдущего главы посольства Владимира Головатюка из Москвы. Перед этим Головатюка обвинила в домогательствах одна из сотрудниц посольства.

https://ru.sputnik.md/20220210/oleg-vasnetsov-nastroeny-na-konstruktivnyy-i-pragmatichnyy-dialog-s-kishinevom-48760208.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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