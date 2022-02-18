https://ru.sputnik.md/20220218/sherif-tranzit-gaz-covid-49048782.html

Мир за сутки: триумф "Шерифа", транзит газа и ситуация с COVID

Мир за сутки: триумф "Шерифа", транзит газа и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-18T09:03+0200

2022-02-18T09:03+0200

2022-02-18T09:22+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В четверг вечером тираспольский "Шериф" португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.Матч проходивший в Тирасполе завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забили Себастьян Тилль (43-я минута, пенальти) и Адама Траоре (82-я минута).Португальский клуб признал, что игра была непростой и в дальнейшем предстоит проработать ее итоги перед ответным матчем. Тем не менее футболисты поблагодарили своих поклонников за поддержку.Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции заявил, что нынешняя победа - еще не все и на ответной игре предстоит серьезная борьба. С победой тираспольцев одним из первых поздравил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Ответная встреча "Брага" – "Шерифа" пройдет 24 февраля в Португалии.Число заявок на транзит газа через Украину вырослоНоминации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему на пятницу выросли в 1,6 раза, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.По указанным данным, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 17 февраля составляют 50,6 миллиона кубометров, а на 18 февраля — 83,6 миллиона кубометров. При этом подчеркивается, что информация на сайте неокончательная и может измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня, а в понедельник и вторник немного вырос – до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 419 миллионов.На утро 18 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 419 454 803. Из них 5 861 456 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (78 274 553). Следом идут Индия (42 754 315) и Бразилия (27 940 119).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (22 223 776), Великобритания (18 628 702), Россия (14 624 423), Турция (13 266 265), Германия (13 154 553), Италия (12 323 398) и Испания (10 778 607).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 853 339 случаев заражения, в Румынии – 2 629 090.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 492 604. В пятницу профильное министерство сообщило о 1854 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 11 068, выздоровели 458 066 человек.

https://ru.sputnik.md/20220217/vernidub-pozdravlyayu-sherif-pobeda-49045406.html

https://ru.sputnik.md/20220209/germaniya-gazokhranilisca-48747384.html

https://ru.sputnik.md/20220217/uchenye-mif-posledstviya-omikron-49039289.html

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