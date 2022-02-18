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Сколько нужно антител: вирусологи рассказали, как не заразиться "омикроном"
Сколько нужно антител: вирусологи рассказали, как не заразиться "омикроном"
Специалисты назвали количество антител, необходимое, чтобы избежать заражения "омикроном".
2022-02-18T20:15+0200
2022-02-18T20:15+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Если титр антител в организме человека превышает отметку в 1000 Bau/мл, это может помочь избежать заражения "омикрон"-штаммом COVID-19, рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев, пишет МИР24.Врач отметил при этом, что значения антител ниже показателя в 1000 Bau/мл практически не смогут уберечь от заражения, но помогут болезни не перейти в тяжелую стадию.С ним солидарен и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Для защиты от "омикрона" уровень антител в организме должен быть выше, чем при предыдущих штаммах, отмечает специалист. При "дельте" риск тяжелого течения болезни могли предотвратить 300-500 Bau/мл, говорит он, но "омикрон" обладает способностью лучше уходить от иммунного ответа, поэтому титр антител должен быть не ниже 1000 Bau/мл, а сами антитела должны более эффективно противодействовать спайк-белку вируса.ВОЗ предлагает сократить срок карантина для контактировавших с больными COVID&gt;&gt;&gt;Антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов&gt;&gt;&gt;Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19&gt;&gt;&gt;
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в мире

Сколько нужно антител: вирусологи рассказали, как не заразиться "омикроном"

20:15 18.02.2022
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение кислорода в крови пульсоксиметром
Измерение кислорода в крови пульсоксиметром - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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Специалисты назвали количество антител, необходимое, чтобы избежать заражения "омикроном" или защититься от серьезных последствий коронавируса.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Если титр антител в организме человека превышает отметку в 1000 Bau/мл, это может помочь избежать заражения "омикрон"-штаммом COVID-19, рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев, пишет МИР24.
Врач отметил при этом, что значения антител ниже показателя в 1000 Bau/мл практически не смогут уберечь от заражения, но помогут болезни не перейти в тяжелую стадию.
"Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц", – отметил вирусолог.
С ним солидарен и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Для защиты от "омикрона" уровень антител в организме должен быть выше, чем при предыдущих штаммах, отмечает специалист. При "дельте" риск тяжелого течения болезни могли предотвратить 300-500 Bau/мл, говорит он, но "омикрон" обладает способностью лучше уходить от иммунного ответа, поэтому титр антител должен быть не ниже 1000 Bau/мл, а сами антитела должны более эффективно противодействовать спайк-белку вируса.
Лаборатория биомедицинских клеточных технологий во Владивостоке - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
Коронавирус
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