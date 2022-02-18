https://ru.sputnik.md/20220218/skolko-nuzhno-antitel-virusologi-rasskazali-kak-ne-zarazitsya-omikronom-49075266.html

Сколько нужно антител: вирусологи рассказали, как не заразиться "омикроном"

Сколько нужно антител: вирусологи рассказали, как не заразиться "омикроном"

Специалисты назвали количество антител, необходимое, чтобы избежать заражения "омикроном".

2022-02-18T20:15+0200

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2022-02-18T20:15+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Если титр антител в организме человека превышает отметку в 1000 Bau/мл, это может помочь избежать заражения "омикрон"-штаммом COVID-19, рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев, пишет МИР24.Врач отметил при этом, что значения антител ниже показателя в 1000 Bau/мл практически не смогут уберечь от заражения, но помогут болезни не перейти в тяжелую стадию.С ним солидарен и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Для защиты от "омикрона" уровень антител в организме должен быть выше, чем при предыдущих штаммах, отмечает специалист. При "дельте" риск тяжелого течения болезни могли предотвратить 300-500 Bau/мл, говорит он, но "омикрон" обладает способностью лучше уходить от иммунного ответа, поэтому титр антител должен быть не ниже 1000 Bau/мл, а сами антитела должны более эффективно противодействовать спайк-белку вируса.ВОЗ предлагает сократить срок карантина для контактировавших с больными COVID>>>Антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов>>>Ученые объяснили, кому предназначена трехфазная вакцинация от COVID-19>>>

https://ru.sputnik.md/20220217/uchenye-mif-posledstviya-omikron-49039289.html

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