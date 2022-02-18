https://ru.sputnik.md/20220218/skonchalsya-rossiyskiy-akter-boris-nevzorov-49085362.html
Скончался российский актер Борис Невзоров
Скончался российский актер Борис Невзоров
Народный артист России скончался на 73-м году жизни.
2022-02-18T19:52+0200
2022-02-18T19:52+0200
2022-02-18T22:16+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik.Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу в возрасте 72 лет, передает РИА Новости. Сообщается, что причиной смерти артиста стали осложнения от коронавирусной инфекции, об этом агентству рассказала директор театра Тамара Михайлова.По словам Михайловой, дата похорон и прощаний будет известна позже, однако прощание пройдет родном для Невзорова Малом театре.Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Актерское мастерство начал постигать в Астраханском ТЮЗе, где работал в 1967—1968 годах.С 2005 года служил в Малом театре. Был преподавателем в ГИТИСе.Широкому зрителю Борис Невзоров известен своими ролями в кинолентах "Россия молодая", "Русь изначальная", "Сталинград", "Особо опасные", "Каменская", "Марш Турецкого", "Метод Лавровой".Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет>>>Скончался режиссер Сергей Соловьев>>>Умер народный артист России Валерий Гаркалин>>>
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в мире, россия, актер
Скончался российский актер Борис Невзоров
19:52 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022) Подписаться на
Народный артист России скончался на 73-м году жизни.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik.
Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу в возрасте 72 лет, передает РИА Новости
.
Сообщается, что причиной смерти артиста стали осложнения от коронавирусной инфекции, об этом агентству рассказала директор театра Тамара Михайлова.
"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", – сказала она.
По словам Михайловой, дата похорон и прощаний будет известна позже, однако прощание пройдет родном для Невзорова Малом театре.
Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Актерское мастерство начал постигать в Астраханском ТЮЗе, где работал в 1967—1968 годах.С 2005 года служил в Малом театре. Был преподавателем в ГИТИСе.
Широкому зрителю Борис Невзоров известен своими ролями в кинолентах "Россия молодая", "Русь изначальная", "Сталинград", "Особо опасные", "Каменская", "Марш Турецкого", "Метод Лавровой".