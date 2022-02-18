https://ru.sputnik.md/20220218/skonchalsya-rossiyskiy-akter-boris-nevzorov-49085362.html

Скончался российский актер Борис Невзоров

Скончался российский актер Борис Невзоров

Народный артист России скончался на 73-м году жизни.

2022-02-18T19:52+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik.Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу в возрасте 72 лет, передает РИА Новости. Сообщается, что причиной смерти артиста стали осложнения от коронавирусной инфекции, об этом агентству рассказала директор театра Тамара Михайлова.По словам Михайловой, дата похорон и прощаний будет известна позже, однако прощание пройдет родном для Невзорова Малом театре.Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Актерское мастерство начал постигать в Астраханском ТЮЗе, где работал в 1967—1968 годах.С 2005 года служил в Малом театре. Был преподавателем в ГИТИСе.Широкому зрителю Борис Невзоров известен своими ролями в кинолентах "Россия молодая", "Русь изначальная", "Сталинград", "Особо опасные", "Каменская", "Марш Турецкого", "Метод Лавровой".Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет>>>Скончался режиссер Сергей Соловьев>>>Умер народный артист России Валерий Гаркалин>>>

https://ru.sputnik.md/20220212/umerla-zinaida-kirienko-natalya-iz-filma-tikhiy-don-48850426.html

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в мире, россия, актер