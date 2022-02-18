https://ru.sputnik.md/20220218/sng-poluchit-status-kollektivnogo-nablyudatelya-odkb-mnenie-ekspertov-49082450.html

Может ли СНГ получить статус коллективного наблюдателя в ОДКБ – мнение экспертов

Может ли СНГ получить статус коллективного наблюдателя в ОДКБ – мнение экспертов

Какие страны входят в ОДКБ и зачем СНГ нужен статус наблюдателя в этой организации.

2022-02-18T22:31+0200

2022-02-18T22:31+0200

2022-02-18T22:31+0200

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Страны СНГ рассматривают возможность получить статус коллективного наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как пишет корреспондент Sputnik Иван Зуев, этот вопрос обсуждался на текущей неделе в Минске на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ, сообщил заместитель председателя Исполкома Содружества Леонид Анфимов.Кто входит в СНГ и ОДКБВ настоящий момент в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Последняя фактически свернула свое участие в проектах Содружества и вышла из целого ряда соглашений СНГ, а в августе 2018 года закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. Но де-юре Украина все же остается в составе организации. Ассоциированным членом-наблюдателем Содружества с 2005 года стал Туркменистан – особый статус страна попросила, ссылаясь на свой нейтралитет (Туркменистан был среди основателей Содружества в 1991 году).В ОДКБ состоят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В свое время ОДКБ покинули Узбекистан и Азербайджан, а также Грузия, которая вышла и из СНГ.То есть сейчас страны-члены Содружества, которые не входят в военно-политический ОДКБ - Азербайджан, Молдова, Украина и Узбекистан. Учитывая прозападную ориентацию нынешних властей Молдовы и Украины, да и неопределенный статус последней в СНГ, очевидно, что идея о любом присоединении к ОДКБ – крайне сложный вопрос.Пока обсуждение инициативы о коллективном статусе наблюдателя в ОДКБ для СНГ проходит в закрытом режиме. И это понятно, поскольку по ряду вопросов позиции стран заметно отличаются, отмечает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев.Как получить статус наблюдателя в ОДКБ и что это дастПоложение о статусе наблюдателя при ОДКБ предполагает, что его могут получить государства или международные организации, заинтересованные в изучении правил функционирования и опыта работы организации без принятия обязательств об участии в ее практических мероприятиях. При этом организация-кандидат должна сама работать исключительно в рамках устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, решений Совета Безопасности ООН, а также выступать за примат международного права и участвовать в разрешении территориальных споров, межэтнических и политических споров исключительно мирным путем. Кроме того, эта работа организации-кандидата не должна противоречить принятым в ОДКБ документам.Если СНГ отправит заявку на получение статуса наблюдателя, решение будет принимать Совет коллективной безопасности ОДКБ после консультаций с Советом министров обороны, Комитетом секретарей советов безопасности.Статус наблюдателя даст СНГ право участвовать в мероприятиях ОДКБ, а также консультироваться по различным вопросам с руководящими органами организации и странами-участницами. При этом наблюдатель берет на себя обязательство воздерживаться от любых действий и выступлений, способных нанести ущерб интересам ОДКБ или странам-участницам.Зачем СНГ нужен статус наблюдателя – экспертная оценкаАктивизация диалога на платформах СНГ и ОДКБ – следствие глобальных процессов в мировой политике, считает Бахтиёр Эргашев. По его мнению, в азиатском регионе и на Ближнем Востоке возник вакуум безопасности, который стремительно заполняется. Кризис в Казахстане и в Афганистане, показал, что старые рецепты однополярного мира неадекватны реальности."С уходом США из Афганистана лопнула система взаимных сдержек и противовесов. Можно говорить о дефиците безопасности в макрорегионе, о вакууме некоем. Вакуума быть не может, и он должен заполняться, и он заполняется. Очень активно идет формирование контуров региональной и макрорегиональной безопасности, когда уже почти нет американского фактора, и проявляется фактор других региональных центров силы, в частности - России и Китая", - говорит Эргашев.Статус наблюдателя в ОДКБ, тем более в качестве члена международной организации, не означает автоматического членства в организации, напоминает белорусский политолог Алексей Дзермант."Коллективное наблюдение - это действительно новая форма взаимодействия организаций. И тут важно, будет ли консенсусное решение стран СНГ, при понимании, что это не означает автоматического членства или кардинальных изменений статуса государств.И второе, нужно оценить, что это дает самим участникам СНГ и странам-участникам. Но в целом, ничего экстраординарного не было предложено, никто не изобретает велосипед. Мы знаем, что Европейский союз или ОБСЕ, например, присутствуют наблюдателями во многих институциях", - говорит Алексей Дзермант.Директор центра политических исследований при президенте Азербайджанской республики Фархад Мамедов полагает, что, хотя Азербайджан ценит свой нейтральный статус, страна находится в ситуации, когда требуется обновление подходов во внешней политики."Азербайджан является членом и председательствует в Движении неприсоединения. Это движение, которое стран, которые не согласны входить в тот или иной военный блок. При этом у Азербайджана есть близкие отношения и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ и со странами НАТО. Но тут надо отметить, что после 44-х дневной войны сформировались новые реалии. В соответствии с ними Азербайджан может предпринять шаги, которых не могло быть до войны".В ОДКБ назвали условия для участия в диалоге по гарантиям безопасности>>>Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане>>>МИД РФ: ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом>>>

https://ru.sputnik.md/20220116/matvienko-rasskazala-kogo-mogut-zaschitit-mirotvortsy-odkb-48062946.html

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