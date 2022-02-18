https://ru.sputnik.md/20220218/sotni-vozgoraniy-sukhoy-rastitelnosti-tushili-moldova-49057816.html

Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове

Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове

Молдавские спасатели на протяжении суток совершили десятки выездов и погасили более 143 гектара сухой травы и тростника.

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. За последние сутки спасатели потушили 118 возгораний сухой растительности, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ГИЧС, наибольшее количество пожаров зафиксировали в населенных пунктах Новоаненского, Каушанского, Штефанводского, Кагульского, Флорештского и Яловенского районов, а также в АТО Гагаузия. В селе Николаевка Флорештского района пожарные потушили 40 гектаров сухой травы и тростника. В селе Пухой Яловенского района – 12 гектаров, а в Талмазе Штефанводского района – 18 гектаров. Всего за сутки спасатели потушили 143 гектара горящей сухой растительности. В этой связи в ГИЧС снова напомнили гражданам о важности соблюдения противопожарных мер, а в случае риска сразу звонить по номеру 112.

https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html

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в молдове, молдова, пожар, сухая растительность