https://ru.sputnik.md/20220218/sotni-vozgoraniy-sukhoy-rastitelnosti-tushili-moldova-49057816.html
Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове
Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове
Молдавские спасатели на протяжении суток совершили десятки выездов и погасили более 143 гектара сухой травы и тростника.
2022-02-18T11:35+0200
2022-02-18T11:35+0200
2022-02-18T12:09+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. За последние сутки спасатели потушили 118 возгораний сухой растительности, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ГИЧС, наибольшее количество пожаров зафиксировали в населенных пунктах Новоаненского, Каушанского, Штефанводского, Кагульского, Флорештского и Яловенского районов, а также в АТО Гагаузия. В селе Николаевка Флорештского района пожарные потушили 40 гектаров сухой травы и тростника. В селе Пухой Яловенского района – 12 гектаров, а в Талмазе Штефанводского района – 18 гектаров. Всего за сутки спасатели потушили 143 гектара горящей сухой растительности. В этой связи в ГИЧС снова напомнили гражданам о важности соблюдения противопожарных мер, а в случае риска сразу звонить по номеру 112.
https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html
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в молдове, молдова, пожар, сухая растительность
Пожарные в деле: более ста возгораний сухой растительности потушили в Молдове
11:35 18.02.2022 (обновлено: 12:09 18.02.2022) Подписаться на
Молдавские спасатели на протяжении суток совершили десятки выездов и погасили более 143 гектаров сухой травы.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. За последние сутки спасатели потушили 118 возгораний сухой растительности, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ГИЧС, наибольшее количество пожаров зафиксировали в населенных пунктах Новоаненского, Каушанского, Штефанводского, Кагульского, Флорештского и Яловенского районов, а также в АТО Гагаузия.
В селе Николаевка Флорештского района пожарные потушили 40 гектаров сухой травы и тростника. В селе Пухой Яловенского района – 12 гектаров, а в Талмазе Штефанводского района – 18 гектаров.
Всего за сутки спасатели потушили 143 гектара горящей сухой растительности.
В этой связи в ГИЧС снова напомнили гражданам о важности соблюдения противопожарных мер, а в случае риска сразу звонить по номеру 112.