https://ru.sputnik.md/20220218/strany-afriki-na-sammite-s-es-podnyali-vopros-o-restitutsii-tsennostey-49084272.html

Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей

Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей

Страны Африки озаботились возвращением на континент ранее вывезенных оттуда в Европу произведений искусства.

2022-02-18T20:40+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.Вопрос о реституции находящихся в Европе ценностей африканских стран подняли лидеры государств Африки в ходе саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе, передает РИА Новости.Президент Сенегала Маки Салл, который председательствует в настоящее время в Африканском союзе, сделал соответствующее заявление в своей речи на саммите.Премьер Демократической Республики Конго Сама Луконде посетил Королевский музей Африки в пригороде Брюсселя в сопровождении бельгийского премьера Александра де Кроо. В этом музее выставлено большое количество экспонатов, связанных с колониальным прошлым Бельгии, в том числе вывезенных из Конго. "Бельгия и ДРК намерены активно сотрудничать по реституции конголезского культурного наследия", - написал в Twitter бельгийский премьер.Ранее в Бельгии была создана специальная комиссия, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии.Шестой саммит ЕС-Африканский союз проходил в бельгийской столице 17-18 февраля.Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V">>>Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев>>>Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке>>>

https://ru.sputnik.md/20201117/video-egypt-raskryvaet-sekrety-chto-nashli-uchenye-arkheologi-32518388.html

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