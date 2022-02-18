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Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей
Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей
Страны Африки озаботились возвращением на континент ранее вывезенных оттуда в Европу произведений искусства.
2022-02-18T20:40+0200
2022-02-18T20:40+0200
2022-02-18T20:40+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.Вопрос о реституции находящихся в Европе ценностей африканских стран подняли лидеры государств Африки в ходе саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе, передает РИА Новости.Президент Сенегала Маки Салл, который председательствует в настоящее время в Африканском союзе, сделал соответствующее заявление в своей речи на саммите.Премьер Демократической Республики Конго Сама Луконде посетил Королевский музей Африки в пригороде Брюсселя в сопровождении бельгийского премьера Александра де Кроо. В этом музее выставлено большое количество экспонатов, связанных с колониальным прошлым Бельгии, в том числе вывезенных из Конго. "Бельгия и ДРК намерены активно сотрудничать по реституции конголезского культурного наследия", - написал в Twitter бельгийский премьер.Ранее в Бельгии была создана специальная комиссия, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии.Шестой саммит ЕС-Африканский союз проходил в бельгийской столице 17-18 февраля.Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V">>>Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев>>>Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке>>>
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в мире, африка, европейский союз
Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей
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Страны Африки озаботились возвращением на континент ранее вывезенных оттуда в Европу произведений искусства.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.
Вопрос о реституции находящихся в Европе ценностей африканских стран подняли лидеры государств Африки в ходе саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе, передает РИА Новости
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Президент Сенегала Маки Салл, который председательствует в настоящее время в Африканском союзе, сделал соответствующее заявление в своей речи на саммите.
"Произведения, которые принадлежат африканцам, являются частью нашей идентичности. Если мы хотим наладить отношения ЕС и Африки, то они должны строиться на взаимном уважении", - сказал он.
Премьер Демократической Республики Конго Сама Луконде посетил Королевский музей Африки в пригороде Брюсселя в сопровождении бельгийского премьера Александра де Кроо. В этом музее выставлено большое количество экспонатов, связанных с колониальным прошлым Бельгии, в том числе вывезенных из Конго. "Бельгия и ДРК намерены активно сотрудничать по реституции конголезского культурного наследия", - написал в Twitter бельгийский премьер.
Ранее в Бельгии была создана специальная комиссия, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии.
Шестой саммит ЕС-Африканский союз проходил в бельгийской столице 17-18 февраля.