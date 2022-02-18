Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220218/strany-afriki-na-sammite-s-es-podnyali-vopros-o-restitutsii-tsennostey-49084272.html
Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей
Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей
Страны Африки озаботились возвращением на континент ранее вывезенных оттуда в Европу произведений искусства.
2022-02-18T20:40+0200
2022-02-18T20:40+0200
общество
в мире
африка
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49084241_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_10341ee23668bae8fa384accd5edf659.jpg
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.Вопрос о реституции находящихся в Европе ценностей африканских стран подняли лидеры государств Африки в ходе саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе, передает РИА Новости.Президент Сенегала Маки Салл, который председательствует в настоящее время в Африканском союзе, сделал соответствующее заявление в своей речи на саммите.Премьер Демократической Республики Конго Сама Луконде посетил Королевский музей Африки в пригороде Брюсселя в сопровождении бельгийского премьера Александра де Кроо. В этом музее выставлено большое количество экспонатов, связанных с колониальным прошлым Бельгии, в том числе вывезенных из Конго. "Бельгия и ДРК намерены активно сотрудничать по реституции конголезского культурного наследия", - написал в Twitter бельгийский премьер.Ранее в Бельгии была создана специальная комиссия, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии.Шестой саммит ЕС-Африканский союз проходил в бельгийской столице 17-18 февраля.Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"&gt;&gt;&gt;Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев&gt;&gt;&gt;Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20201117/video-egypt-raskryvaet-sekrety-chto-nashli-uchenye-arkheologi-32518388.html
африка
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49084241_385:0:3114:2047_1920x0_80_0_0_9da516abeae2a9e6c8d3fcd7051db701.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, африка, европейский союз

Страны Африки на саммите с ЕС подняли вопрос о реституции ценностей

20:40 18.02.2022
© Sputnik / А. СкороходИзделия из черного дерева в сувенирном магазине в Хартуме, Республика Судан.
Изделия из черного дерева в сувенирном магазине в Хартуме, Республика Судан. - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / А. Скороход
Подписаться наGoogle news
Страны Африки озаботились возвращением на континент ранее вывезенных оттуда в Европу произведений искусства.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.Вопрос о реституции находящихся в Европе ценностей африканских стран подняли лидеры государств Африки в ходе саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе, передает РИА Новости.
Президент Сенегала Маки Салл, который председательствует в настоящее время в Африканском союзе, сделал соответствующее заявление в своей речи на саммите.
"Произведения, которые принадлежат африканцам, являются частью нашей идентичности. Если мы хотим наладить отношения ЕС и Африки, то они должны строиться на взаимном уважении", - сказал он.
Премьер Демократической Республики Конго Сама Луконде посетил Королевский музей Африки в пригороде Брюсселя в сопровождении бельгийского премьера Александра де Кроо. В этом музее выставлено большое количество экспонатов, связанных с колониальным прошлым Бельгии, в том числе вывезенных из Конго. "Бельгия и ДРК намерены активно сотрудничать по реституции конголезского культурного наследия", - написал в Twitter бельгийский премьер.
Ранее в Бельгии была создана специальная комиссия, которая должна будет "пролить свет" на колониальное прошлое Бельгии.
Шестой саммит ЕС-Африканский союз проходил в бельгийской столице 17-18 февраля.
Пирамиды в Египте - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2020
Видео - Египет раскрывает секреты: что нашли ученые-археологи
17 ноября 2020, 06:30
Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V">>>
Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев>>>
Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала