https://ru.sputnik.md/20220218/tseny-toplivo-moldova-benzin-dizel-49061979.html
Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель
Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 19-21 февраля 2022 года.
2022-02-18T12:35+0200
2022-02-18T12:35+0200
2022-02-18T13:06+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 19, 20 и 21 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 24,22 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на один бан, до 21,03 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220218/protest-povysheniya-tsen-toplivo-parlament-kishinev-49060592.html
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в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин
Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель
12:35 18.02.2022 (обновлено: 13:06 18.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 19, 20 и 21 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 24,22 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на один бан, до 21,03 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.