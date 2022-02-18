Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220218/tseny-toplivo-moldova-benzin-dizel-49061979.html
Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель
Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 19-21 февраля 2022 года.
2022-02-18T12:35+0200
2022-02-18T13:06+0200
общество
в молдове
молдова
нарэ
цены на топливо
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3002/79/30027950_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_b57b8d5b99523353f756542e37de93f4.jpg
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 19, 20 и 21 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 24,22 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на один бан, до 21,03 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220218/protest-povysheniya-tsen-toplivo-parlament-kishinev-49060592.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3002/79/30027950_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_3018801cafed9f4477e5c034048fa846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин

Цены на топливо в Молдове: сколько стоят бензин и дизель

12:35 18.02.2022 (обновлено: 13:06 18.02.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина возвращает заправочный пистолет в слот
Мужчина возвращает заправочный пистолет в слот - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 19, 20 и 21 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на три бана, до 24,22 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на один бан, до 21,03 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Протест против повышения цен на топливо проходит возле парламента в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
Общество
Протест против повышения цен на топливо проходит возле парламента в Кишиневе
12:20
С апреля Молдова будет рассчитываться с "Газпромом" по-другому: вырастет ли тариф?
Будет ли бензин в Молдове стоить 30 леев? — Почему топливо ежедневно дорожает
Кто вспашет молдавское поле: хватит ли фермерам денег на весенние работы
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала