https://ru.sputnik.md/20220218/v-pridnestrove-snimayut-chast-kovidnykh-ogranicheniy-49064200.html
В Приднестровье снимают часть "ковидных" ограничений
В Приднестровье снимают часть "ковидных" ограничений
После снятия "ковидных" ограничений приднестровские школьники продолжат обучение в дистанционном режиме.
2022-02-18T12:49+0200
2022-02-18T12:49+0200
2022-02-18T12:57+0200
коронавирус
ограничения
приднестровье
заболеваемость
молдова
в молдове
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КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В Приднестровье снимают часть противоэпидемических ограничений.На заседании Операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.С 21 февраля работу возобновят все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.Вернутся к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.Заведения общепита возвращаются к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований – дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.
https://ru.sputnik.md/20220217/covid-19-moldova-49009473.html
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ограничения, приднестровье, заболеваемость, молдова, в молдове
В Приднестровье снимают часть "ковидных" ограничений
12:49 18.02.2022 (обновлено: 12:57 18.02.2022) Подписаться на
После снятия "ковидных" ограничений приднестровские школьники продолжат обучение в дистанционном режиме.
КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В Приднестровье снимают часть противоэпидемических ограничений.
На заседании Операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.
С 21 февраля работу возобновят все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.
Вернутся к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.
Заведения общепита возвращаются к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований – дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.
Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.
Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.