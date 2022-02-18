https://ru.sputnik.md/20220218/v-pridnestrove-snimayut-chast-kovidnykh-ogranicheniy-49064200.html

В Приднестровье снимают часть "ковидных" ограничений

В Приднестровье снимают часть "ковидных" ограничений

После снятия "ковидных" ограничений приднестровские школьники продолжат обучение в дистанционном режиме.

2022-02-18T12:49+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В Приднестровье снимают часть противоэпидемических ограничений.На заседании Операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.С 21 февраля работу возобновят все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.Вернутся к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.Заведения общепита возвращаются к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований – дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.

https://ru.sputnik.md/20220217/covid-19-moldova-49009473.html

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ограничения, приднестровье, заболеваемость, молдова, в молдове