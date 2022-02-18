https://ru.sputnik.md/20220218/vosem-simptomov-shtamma-omikron-49073223.html

Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"

Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон.

2022-02-18T23:00+0200

2022-02-18T23:00+0200

2022-02-18T23:00+0200

коронавирус

симптомы

прививка

штаммы

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Норвежские ученые определили восемь симптомов заражения штаммом "омикрон", которые чаще всего проявляются у полностью вакцинированных людей. Результаты исследования опубликованы в европейском издании по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance, сообщает РИА Новости.Ученые называют такие симптомы, как кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная и мышечная боль, лихорадка и чихание. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.Штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили 11 января.

https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html

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симптомы, прививка, штаммы