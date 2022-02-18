https://ru.sputnik.md/20220218/voz-sokratit-srok-karantin-kontakt-bolnymi-covid--49058195.html
ВОЗ предлагает сократить срок карантина для контактировавших с больными COVID
ВОЗ предлагает сократить срок карантина для контактировавших с больными COVID
При наличии отрицательного теста на коронавирус срок карантина для контактировавших с больными может быть сокращен с 14 до 7 дней
2022-02-18T14:58+0200
2022-02-18T14:58+0200
2022-02-18T14:58+0200
коронавирус
воз
карантин
сокращение
срок
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. При наличии отрицательного теста на коронавирус срок карантина для контактировавших с больными может быть сокращен с 14 до 7 дней, передает РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавляет, что еще одним требованием к сокращению карантина является отсутствие симптомов.ВОЗ ссылается на исследования, которые показали, что отрицательный тест на COVID-19 может быть добавлен в качестве критерия для более раннего выхода из карантина и при этом свести к минимуму возможность дальнейшего распространения вируса."В этих исследованиях модели показали, что карантин может быть сокращен, например, до семи дней, если контактировавший не имеет симптомов и представляет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста, выполненный в аккредитованной лаборатории или квалифицированным специалистом, в конце сокращенного периода карантина… ВОЗ в настоящее время не рекомендует проводить самостоятельные тесты для сокращения срока карантина", - говорится в заявлении.Если у контактировавшего нет симптомов COVID, но он не может сделать тест на коронавирус, срок карантина может быть сокращен до 10 дней.ВОЗ отметила, что обновила свои рекомендации из-за высокого уровня циркуляции SARS-CoV-2 и, в частности, варианта "омикрон", который создает нагрузку на системы здравоохранения по всему миру.
https://ru.sputnik.md/20220218/covid-19--moldova-49051262.html
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воз, карантин, сокращение, срок
ВОЗ предлагает сократить срок карантина для контактировавших с больными COVID
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ВОЗ регулярно меняет рекомендации в зависимости от ситуации с коронавирусом в мире.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.
При наличии отрицательного теста на коронавирус срок карантина для контактировавших с больными может быть сокращен с 14 до 7 дней, передает РИА Новости
. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавляет, что еще одним требованием к сокращению карантина является отсутствие симптомов.
ВОЗ ссылается на исследования, которые показали, что отрицательный тест на COVID-19 может быть добавлен в качестве критерия для более раннего выхода из карантина и при этом свести к минимуму возможность дальнейшего распространения вируса.
"В этих исследованиях модели показали, что карантин может быть сокращен, например, до семи дней, если контактировавший не имеет симптомов и представляет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста, выполненный в аккредитованной лаборатории или квалифицированным специалистом, в конце сокращенного периода карантина… ВОЗ в настоящее время не рекомендует проводить самостоятельные тесты для сокращения срока карантина", - говорится в заявлении.
Если у контактировавшего нет симптомов COVID, но он не может сделать тест на коронавирус, срок карантина может быть сокращен до 10 дней.
ВОЗ отметила, что обновила свои рекомендации из-за высокого уровня циркуляции SARS-CoV-2 и, в частности, варианта "омикрон", который создает нагрузку на системы здравоохранения по всему миру.