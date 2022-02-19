https://ru.sputnik.md/20220219/bolee-100-chelovek-zaderzhany-iz-za-protestov-v-kanade-49093889.html
Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде
Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде
В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек
2022-02-19T10:51+0200
2022-02-19T10:51+0200
2022-02-19T10:51+0200
канада
протест
задержание
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49057100_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_a228935e95e5a9dce7f04003d33daf7a.jpg
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о задержании 70 человек.В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек."Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении полиции к протестующим.В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.
https://ru.sputnik.md/20220218/freedom-convoy-protest-dalnoboyshchikov-protiv-covid-ogranicheniy-49059894.html
канада
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49057100_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_7745cd28f82779372b17eeb7edc7c37e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
канада, протест, задержание, в мире
Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде
Подписаться на
Полиция Оттавы начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik.
В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек, передает РИА Новости
.
Ранее сообщалось о задержании 70 человек.
В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек.
"Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении полиции к протестующим.
В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.
Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.