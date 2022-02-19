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Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде
Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде
В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек
2022-02-19T10:51+0200
2022-02-19T10:51+0200
канада
протест
задержание
в мире
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о задержании 70 человек.В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек."Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении полиции к протестующим.В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.
https://ru.sputnik.md/20220218/freedom-convoy-protest-dalnoboyshchikov-protiv-covid-ogranicheniy-49059894.html
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канада, протест, задержание, в мире

Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде

10:51 19.02.2022
© REUTERS / Carlos OsorioПродолжающаяся акция протеста дальнобойщиков против мандатов на вакцинацию от COVID-19 возле парламента Канады в Оттаве
Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков против мандатов на вакцинацию от COVID-19 возле парламента Канады в Оттаве - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Carlos Osorio
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Полиция Оттавы начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании 70 человек.
В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек.
"Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении полиции к протестующим.
В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.
Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.
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