https://ru.sputnik.md/20220219/bolee-100-chelovek-zaderzhany-iz-za-protestov-v-kanade-49093889.html

Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде

Более 100 человек задержаны из-за протестов в Канаде

В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек

2022-02-19T10:51+0200

2022-02-19T10:51+0200

2022-02-19T10:51+0200

канада

протест

задержание

в мире

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В результате протестов в канадской столице Оттаве, вызванных COVID-ограничениями, задержаны более 100 человек, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о задержании 70 человек.В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек."Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении полиции к протестующим.В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.

https://ru.sputnik.md/20220218/freedom-convoy-protest-dalnoboyshchikov-protiv-covid-ogranicheniy-49059894.html

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канада, протест, задержание, в мире