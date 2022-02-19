https://ru.sputnik.md/20220219/bolnitsa-v-chadyr-lunge-otdala-dengi-na-medikamenty-v-uplatu-za-gaz-49101951.html
Больница в Чадыр-Лунге отдала деньги на медикаменты в уплату за газ
Больница в Чадыр-Лунге отдала деньги на медикаменты в уплату за газ
Декабрьские счета больнице удалось оплатить, отказавшись от покупки медицинского автоклава.
2022-02-19T17:08+0200
2022-02-19T17:08+0200
2022-02-19T17:35+0200
общество
гагаузия
газ
больница
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Чтобы оплатить счета за газ, Чадыр-Лунгская районная больница вынуждена тратить деньги, которые предназначены для закупки оборудования и медикаментов, оплаты питания пациентов.Ежедневно на отопление пяти корпусов больницы котельная расходует около тысячи кубометров газа. Только за январь счет за отопление медучреждения составил почти полмиллиона леев, сообщает Gagauzinfo со ссылкой на местный телеканал STV HD.С дефицитом финансов столкнулись и медицинские учреждения Комрата и Вулканешт.Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах выдвинула в правительстве ряд инициатив о дополнительном финансировании в отопительный период детсадов, школ и больниц. Бремя дополнительных затрат на газ должно лечь на плечи правительства, а не администрации бюджетных учреждений, уверена глава автономии.
https://ru.sputnik.md/20220216/kvitantsiya-gaz-povergla-shok-48980676.html
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гагаузия, газ, больница
Больница в Чадыр-Лунге отдала деньги на медикаменты в уплату за газ
17:08 19.02.2022 (обновлено: 17:35 19.02.2022) Подписаться на
Декабрьские счета больнице удалось оплатить, отказавшись от покупки медицинского автоклава.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Чтобы оплатить счета за газ, Чадыр-Лунгская районная больница вынуждена тратить деньги, которые предназначены для закупки оборудования и медикаментов, оплаты питания пациентов.
"Газ мы должны были оплатить до 15 февраля, поэтому нам пришлось потратить деньги, которые мы должны были отправить за медикаменты и продукты", — сообщила администратор больницы Наталья Попазогло.
Ежедневно на отопление пяти корпусов больницы котельная расходует около тысячи кубометров газа. Только за январь счет за отопление медучреждения составил почти полмиллиона леев, сообщает Gagauzinfo со ссылкой на местный телеканал STV HD.
С дефицитом финансов столкнулись и медицинские учреждения Комрата и Вулканешт.
Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах выдвинула в правительстве ряд инициатив о дополнительном финансировании в отопительный период детсадов, школ и больниц. Бремя дополнительных затрат на газ должно лечь на плечи правительства, а не администрации бюджетных учреждений, уверена глава автономии.