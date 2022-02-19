https://ru.sputnik.md/20220219/bolnitsa-v-chadyr-lunge-otdala-dengi-na-medikamenty-v-uplatu-za-gaz-49101951.html

Больница в Чадыр-Лунге отдала деньги на медикаменты в уплату за газ

Больница в Чадыр-Лунге отдала деньги на медикаменты в уплату за газ

Декабрьские счета больнице удалось оплатить, отказавшись от покупки медицинского автоклава.

2022-02-19T17:08+0200

2022-02-19T17:08+0200

2022-02-19T17:35+0200

общество

гагаузия

газ

больница

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Чтобы оплатить счета за газ, Чадыр-Лунгская районная больница вынуждена тратить деньги, которые предназначены для закупки оборудования и медикаментов, оплаты питания пациентов.Ежедневно на отопление пяти корпусов больницы котельная расходует около тысячи кубометров газа. Только за январь счет за отопление медучреждения составил почти полмиллиона леев, сообщает Gagauzinfo со ссылкой на местный телеканал STV HD.С дефицитом финансов столкнулись и медицинские учреждения Комрата и Вулканешт.Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах выдвинула в правительстве ряд инициатив о дополнительном финансировании в отопительный период детсадов, школ и больниц. Бремя дополнительных затрат на газ должно лечь на плечи правительства, а не администрации бюджетных учреждений, уверена глава автономии.

https://ru.sputnik.md/20220216/kvitantsiya-gaz-povergla-shok-48980676.html

гагаузия

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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гагаузия, газ, больница