https://ru.sputnik.md/20220219/covid-19-v-moldove-skolko-chelovek-nakhodyatsya-na-ivl-49092843.html

COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ

COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-19T09:03+0200

2022-02-19T09:03+0200

2022-02-19T10:03+0200

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: пять – из Румынии, два – из Италии, по одному - из Великобритании, Украины, России. За минувшие сутки проведено 9709 тестов, в том числе быстрых – 6489.Общее число случаев заражения в стране достигло 494 219.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 92 случая инфицирования: 18 – у врачей, 42 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1749 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 125 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 4102 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 462 168.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 093.

https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html

молдова

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2022

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

молдова