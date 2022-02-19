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COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ
COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-19T09:03+0200
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: пять – из Румынии, два – из Италии, по одному - из Великобритании, Украины, России. За минувшие сутки проведено 9709 тестов, в том числе быстрых – 6489.Общее число случаев заражения в стране достигло 494 219.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 92 случая инфицирования: 18 – у врачей, 42 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1749 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 125 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 4102 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 462 168.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 093.
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Светлана Маркова
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COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ

09:03 19.02.2022 (обновлено: 10:03 19.02.2022)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
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Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: пять – из Румынии, два – из Италии, по одному - из Великобритании, Украины, России.
За минувшие сутки проведено 9709 тестов, в том числе быстрых – 6489.
Общее число случаев заражения в стране достигло 494 219.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 92 случая инфицирования: 18 – у врачей, 42 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1749 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 125 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4102 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 462 168.
Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 093.
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