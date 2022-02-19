https://ru.sputnik.md/20220219/covid-19-v-moldove-skolko-chelovek-nakhodyatsya-na-ivl-49092843.html
COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ
COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-19T09:03+0200
2022-02-19T09:03+0200
2022-02-19T10:03+0200
коронавирус
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_396e2d6e9024aaa29a2f4fc2a27e775c.jpg
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: пять – из Румынии, два – из Италии, по одному - из Великобритании, Украины, России. За минувшие сутки проведено 9709 тестов, в том числе быстрых – 6489.Общее число случаев заражения в стране достигло 494 219.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 92 случая инфицирования: 18 – у врачей, 42 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1749 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 125 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 4102 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 462 168.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 093.
https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cc9d48c11c3b31b687456ca36ebcf6a8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
молдова
COVID-19 в Молдове: сколько человек находится на ИВЛ
09:03 19.02.2022 (обновлено: 10:03 19.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 10 случаев "импорта" инфекции: пять – из Румынии, два – из Италии, по одному - из Великобритании, Украины, России.
За минувшие сутки проведено 9709 тестов, в том числе быстрых – 6489.
Общее число случаев заражения в стране достигло 494 219.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 92 случая инфицирования: 18 – у врачей, 42 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1749 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 125 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4102 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 462 168.
Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 093.