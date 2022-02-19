https://ru.sputnik.md/20220219/gazprom-v-evropeyskikh-khranilischakh-ostalos-menee-5-zakachannogo-letom-gaza-49097240.html
"Газпром": в европейских хранилищах осталось менее 5% закачанного летом газа
"Газпром": в европейских хранилищах осталось менее 5% закачанного летом газа
В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного в летний сезон газа
2022-02-19T14:08+0200
2022-02-19T14:08+0200
2022-02-19T14:08+0200
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного в летний сезон газа, передает РИА Новости. По данным "Газпрома", общий уровень заполненности - 32%. "В ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы - 32%. Подземные хранилища Германии опустошены более чем на 2/3, Франции — почти на 3/4", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21% (на 8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 95,3% (44,8 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 5%.Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 17 февраля запасы на 0,95 миллиарда кубометров ниже минимального показателя на эту дату, говорится в сообщении. Отмечается, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 миллиарда кубометров. Это на 45% (на 8,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
https://ru.sputnik.md/20220218/evropa-dozhigaet-posledniy-gaz-chto-zhdet-moldovu-49060846.html
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газпром, газ, европа
"Газпром": в европейских хранилищах осталось менее 5% закачанного летом газа
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Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21% (на 8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik.
В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного в летний сезон газа, передает РИА Новости
. По данным "Газпрома", общий уровень заполненности - 32%.
"В ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы - 32%. Подземные хранилища Германии опустошены более чем на 2/3, Франции — почти на 3/4", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21% (на 8,3 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 95,3% (44,8 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 5%.
Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 17 февраля запасы на 0,95 миллиарда кубометров ниже минимального показателя на эту дату, говорится в сообщении. Отмечается, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 миллиарда кубометров. Это на 45% (на 8,7 миллиарда кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.
Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.