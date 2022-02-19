https://ru.sputnik.md/20220219/gde-v-kishineve-19-fevralya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-49093568.html

Где в Кишиневе 19 февраля находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 19 февраля находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-02-19T10:18+0200

2022-02-19T10:18+0200

2022-02-19T10:18+0200

коронавирус

вакцинация

кишинев

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в феврале. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 19 февраля, с 10.00 до 18.00.Троллейбус расположится на проспекте Мирча чел Бэтрын. 32, у ТЦ Kaufland.Автобус поедет на проспект Дачия и будет находиться около ресторана Andy's Pizza.Где будут находиться пункты вакцинации 20 февраляТроллейбус расположится на улице Соколень, 7/2, возле рынка Ceucari.Автобус поедет на проспект Мирча чел Бэтрын, на перекресток с улицей Джинта Латинэ, остановится возле сельхозрынка.Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру четверга в республике применены 2 018 036 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 025 126 человек. Бустерную дозу получили 221 500 граждан.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.

https://ru.sputnik.md/20220219/nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-mozhet-zamenit-privivku-v-vide-ukola-49092396.html

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вакцинация, кишинев, в молдове