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В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
2022-02-19T18:08+0200
2022-02-19T18:08+0200
2022-02-19T18:08+0200
фото
фото
испания
призрак
водохранилище
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В 1992 году испанская деревня Асередо ушла под воду. Гидроэлектростанция на португальской реке Лима, которая берет начало в Испании, закрыла свои шлюзы, в результате были затоплены дома на ее берегах.Туристы могут наблюдать частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки и даже питьевой фонтанчик на территории деревни-призрака.Многие районы Испании переживают экстремальную или продолжительную засуху, а количество осадков этой зимой составляет всего треть от средней нормы за последние годы.
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фото, фото, испания, призрак, водохранилище
В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища Подписаться на
Деревня-призрак возникла из-за того, что засуха почти опустошила плотину на испано-португальской границе.
В 1992 году испанская деревня Асередо ушла под воду. Гидроэлектростанция на португальской реке Лима, которая берет начало в Испании, закрыла свои шлюзы, в результате были затоплены дома на ее берегах.
Туристы могут наблюдать частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки и даже питьевой фонтанчик на территории деревни-призрака.
Многие районы Испании переживают экстремальную или продолжительную засуху, а количество осадков этой зимой составляет всего треть от средней нормы за последние годы.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Посетители гуляют по старой деревне Асередо, возникшей из-за засухи у водохранилища Линдосо, на северо-западе Испании.
Посетители гуляют по старой деревне Асередо, возникшей из-за засухи у водохранилища Линдосо, на северо-западе Испании.
© REUTERS / Miguel Vidal
Крыша дома в древней деревне Асередо, которая была затоплена рекой Лимия в 1990-х годах после строительства плотины в Конселло-де-Лобиос.
Крыша дома в древней деревне Асередо, которая была затоплена рекой Лимия в 1990-х годах после строительства плотины в Конселло-де-Лобиос.
© Emilio Morenatti
Дом в старой деревни Асередо, затопленный три десятилетия назад.
Дом в старой деревни Асередо, затопленный три десятилетия назад.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мужчина показывает своему маленькому сыну развалины затопленной деревни.
Мужчина показывает своему маленькому сыну развалины затопленной деревни.
Вид на затопленную деревню.
Один из ракурсов на деревню.
Обломки, развалины, грязь и руины - все, что осталось от испанской деревушки.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Деревня-призрак стала одной из самых посещаемых локаций для местных жителей и туристов.
Деревня-призрак стала одной из самых посещаемых локаций для местных жителей и туристов.
Верхняя часть затопленного дерева виднеется из под воды.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Один из домом, в котором три десятилетия назад проживала семья.
Один из домом, в котором три десятилетия назад проживала семья.