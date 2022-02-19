https://ru.sputnik.md/20220219/ispania-derevnea-prizrak-48905917.html

В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища

В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища

В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища

2022-02-19T18:08+0200

2022-02-19T18:08+0200

2022-02-19T18:08+0200

фото

фото

испания

призрак

водохранилище

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В 1992 году испанская деревня Асередо ушла под воду. Гидроэлектростанция на португальской реке Лима, которая берет начало в Испании, закрыла свои шлюзы, в результате были затоплены дома на ее берегах.Туристы могут наблюдать частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки и даже питьевой фонтанчик на территории деревни-призрака.Многие районы Испании переживают экстремальную или продолжительную засуху, а количество осадков этой зимой составляет всего треть от средней нормы за последние годы.

испания

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фото, фото, испания, призрак, водохранилище