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В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища
2022-02-19T18:08+0200
2022-02-19T18:08+0200
фото
фото
испания
призрак
водохранилище
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В 1992 году испанская деревня Асередо ушла под воду. Гидроэлектростанция на португальской реке Лима, которая берет начало в Испании, закрыла свои шлюзы, в результате были затоплены дома на ее берегах.Туристы могут наблюдать частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки и даже питьевой фонтанчик на территории деревни-призрака.Многие районы Испании переживают экстремальную или продолжительную засуху, а количество осадков этой зимой составляет всего треть от средней нормы за последние годы.
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фото, фото, испания, призрак, водохранилище

В Испании всплыла деревня-призрак после опустошения водохранилища

18:08 19.02.2022
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Деревня-призрак возникла из-за того, что засуха почти опустошила плотину на испано-португальской границе.
В 1992 году испанская деревня Асередо ушла под воду. Гидроэлектростанция на португальской реке Лима, которая берет начало в Испании, закрыла свои шлюзы, в результате были затоплены дома на ее берегах.
Туристы могут наблюдать частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки и даже питьевой фонтанчик на территории деревни-призрака.
Многие районы Испании переживают экстремальную или продолжительную засуху, а количество осадков этой зимой составляет всего треть от средней нормы за последние годы.
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Посетители гуляют по старой деревне Асередо, возникшей из-за засухи у водохранилища Линдосо, на северо-западе Испании.

Посетители гуляют по старой деревне Асередо, возникшей из-за засухи у водохранилища Линдосо, на северо-западе Испании. - Sputnik Молдова
1/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Посетители гуляют по старой деревне Асередо, возникшей из-за засухи у водохранилища Линдосо, на северо-западе Испании.

© REUTERS / Miguel Vidal

Крыша дома в древней деревне Асередо, которая была затоплена рекой Лимия в 1990-х годах после строительства плотины в Конселло-де-Лобиос.

Крыша дома в древней деревне Асередо, которая была затоплена рекой Лимия в 1990-х годах после строительства плотины в Конселло-де-Лобиос. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Крыша дома в древней деревне Асередо, которая была затоплена рекой Лимия в 1990-х годах после строительства плотины в Конселло-де-Лобиос.

© Emilio Morenatti

Дом в старой деревни Асередо, затопленный три десятилетия назад.

Дом в старой деревни Асередо, затопленный три десятилетия назад. - Sputnik Молдова
3/10
© Emilio Morenatti

Дом в старой деревни Асередо, затопленный три десятилетия назад.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Мужчина показывает своему маленькому сыну развалины затопленной деревни.

Мужчина показывает своему маленькому сыну развалины затопленной деревни. - Sputnik Молдова
4/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Мужчина показывает своему маленькому сыну развалины затопленной деревни.

© REUTERS / Miguel Vidal

Вид на затопленную деревню.

Вид на затопленную деревню. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Вид на затопленную деревню.

© REUTERS / Miguel Vidal

Один из ракурсов на деревню.

Один из ракурсов на деревню. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Один из ракурсов на деревню.

© REUTERS / Miguel Vidal

Обломки, развалины, грязь и руины - все, что осталось от испанской деревушки.

Обломки, развалины, грязь и руины - все, что осталось от испанской деревушки. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Обломки, развалины, грязь и руины - все, что осталось от испанской деревушки.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Деревня-призрак стала одной из самых посещаемых локаций для местных жителей и туристов.

Деревня-призрак стала одной из самых посещаемых локаций для местных жителей и туристов. - Sputnik Молдова
8/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Деревня-призрак стала одной из самых посещаемых локаций для местных жителей и туристов.

© REUTERS / Miguel Vidal

Верхняя часть затопленного дерева виднеется из под воды.

Верхняя часть затопленного дерева виднеется из под воды. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Верхняя часть затопленного дерева виднеется из под воды.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Один из домом, в котором три десятилетия назад проживала семья.

Один из домом, в котором три десятилетия назад проживала семья. - Sputnik Молдова
10/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Один из домом, в котором три десятилетия назад проживала семья.

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