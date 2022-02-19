https://ru.sputnik.md/20220219/kabmin-vydelit-292-milliona-leev-na-kompensatsiyu-raznitsy-v-tarifakh-49096879.html

Кабмин выделит 292 миллиона леев на компенсацию разницы в тарифах

Кабмин выделит 292 миллиона леев на компенсацию разницы в тарифах

Комиссия по ЧС ввела запрет на применение штрафов и пени за просрочку платежей за потребление газа.

2022-02-19T13:31+0200

2022-02-19T13:31+0200

2022-02-19T13:31+0200

общество

газ

компенсации

правительство

тариф

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Правительство выделит 292,4 миллиона леев на компенсации разницы в тарифах на газ и тепловую энергию для бытовых потребителей.Решение принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Средства будут выделены через Министерство труда и социальной защиты из Государственного резервного фонда. Согласно принятой схеме выделения компенсаций, Минтруда и соцзащиты выплатит аванс в размере 266,9 миллиона леев в адрес "Термоэлектрики" и платеж в размере 25,4 миллиона леев для "ТЭЦ-Норд". Компенсации предоставляются бытовым потребителям за период февраль-март 2022 года.Кроме того, члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям решили, что бытовые потребители, которые получают услуги от поставщиков, на которых не распространяются обязательства государства, и операторы закрытых распределительных систем тоже будут пользоваться компенсациями.В список получателей компенсаций включены бытовые потребители общежитий и ведомственных жилых блоков наравне с бытовыми потребителями из ассоциаций жильцов.Комиссия также ввела запрет на применение штрафов, процентов за просрочку и других финансовых санкций к потребителям в случае неоплаты потребления природного газа в сроки, указанные в договоре или счете на оплату.Одобрена и передача Агентством материальных резервов 16 295 тонн мазута предприятию "Термоэлектрика". Мазут был передан в качестве гуманитарной помощи Республике Молдова Румынией.

https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html

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газ, компенсации, правительство, тариф, в молдове