https://ru.sputnik.md/20220219/kalendar-postov-na-2022-osnovnye-pravila-pitaniya-49088112.html

Календарь постов на 2022: основные правила питания

Календарь постов на 2022: основные правила питания

Православные посты 2022 году с указанием и кратким описанием многодневных и однодневных постов и сплошных седмиц.

2022-02-19T07:30+0200

2022-02-19T07:30+0200

2022-02-19T08:29+0200

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Посты – это установившаяся для многих религий традиция ритуального воздержания от питья и пищи, полного или частичного, всей, либо же только определенной.И православие, разумеется, практикует все это тоже. От обычной диеты с целью оздоровиться и похудеть эта традиция далека – не подкрепленный духовными практиками пост с точки зрения веры ничего не значит, ведь только усмирение плоти является по замыслу христианства наикратчайшим путем воссоединения с Богом.Истинно верующие помимо телесного поста повсеместно практикуют и пост духовный – ограничивающий удовольствия и внешние впечатления, оставляющий нас наедине с молитвами и изучением религиозных догм.Многодневные постыВеликий пост — самый строгий из всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году выпадает на 24 апреля.Петров пост – летний многодневный пост, установленный в честь памяти двух апостолов – Петра и Павла. Его продолжительность каждый год разная и зависит от даты празднования Пасхи. Так, пост может длиться от 8 до 42 дней. В этом году Петров пост начнется 20 июня и будет длиться до 11 июля.Успенский пост также входит в число летних многодневных постов. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост длится 14 дней, а его дата не меняется – ежегодно он начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Его цель – духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождества Христова.Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, на какие даты выпадают остальные посты в 2022 году.

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православный календарь, пасха, пост, великий пост, рождественский пост, инфографика