https://ru.sputnik.md/20220219/konstantin-moskovich---o-slavyanskom-bazare-podrobnosti-festivalya-v-2022-godu-49100215.html

Константин Москович - о "Славянском базаре": подробности фестиваля в 2022 году

Константин Москович - о "Славянском базаре": подробности фестиваля в 2022 году

Народный артист Молдовы, наист Константин Москович рассказал подробности проведения фестиваля "Славянский базар" в 2022 году.

2022-02-19T17:41+0200

2022-02-19T17:41+0200

2022-02-19T17:41+0200

радио

молдова

славянский базар

константин москович

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Народный артист Молдовы, наист Константин Москович рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова подробности проведения фестиваля "Славянский базар" в 2022 году.По его словам, в этом году отмечается 20-летие детского конкурса "Славянский базар". "Дирекция фестиваля решила пригласить первый состав жюри этого конкурса, а также некоторых тогда еще юных дарований, которые заняли призовые места в первом детском конкурсе", – уточнил артист.В этом году, как уточнил Москович, фестиваль необычен и тем, что дирекция решила отметить несколько юбилеев. "Мне приятно, что это приглашение получил и я, чтобы отметить свой маленький, скромный юбилей в рамках "Славянского базара" сольным концертом с моими приглашенными друзьями... На следующий день свой юбилейный концерт сыграет Тамара Гвердцители. Знаю, что круглая дата и у белорусского ансамбля "Сябры", который известен далеко за пределами своей республики", – рассказал Москович.Он отметил, что в рамках фестиваля будут звездные гости и разнообразные культурные программы. "Открытие фестиваля состоится 14 июля, а закрытие – 17 июля", – добавил собеседник.Народный артист Молдовы, наист Константин Москович более 20 лет является представителем конкурса "Славянский базар" в нашей стране и Румынии.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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