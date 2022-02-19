https://ru.sputnik.md/20220219/ks-otklonil-zapros-psrm-protiv-povysheniya-tarifov-zadnim-chislom-49095408.html
КС отклонил запрос ПСРМ против повышения тарифов задним числом
КС отклонил запрос ПСРМ против повышения тарифов задним числом
Судьи не увидели ничего неконституционного в этом решении и не считают, что это в их компетенции.
2022-02-19T12:28+0200
2022-02-19T12:28+0200
2022-02-19T12:28+0200
общество
тарифы
конституционный суд
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Конституционный суд признал "недопустимым" запрос депутатов-социалистов, которые просили оценить конституционность решения НАРЭ о повышении тарифов на газ.Депутаты ПСРМ считают, что решение о повышении тарифов с 1 января, принятое задним числом, не является законным.Конституционный суд в своем вердикте отметил, что в его компетенцию не входит толкование нормативных актов, которые не подлежат конституционному контролю. По мнению КС, постановления НАРЭ могут быть обжалованы в административном порядке.Ранее вице-мэр Кишинева Фадей Нагачевский заявил, что правительство оказывает давление на судей Апелляционной палаты Кишинева, чтобы те отклонили иск примэрии столицы, которая обжаловала применение задним числом, с 1 января, повышенных тарифов на природный газ.
https://ru.sputnik.md/20200423/KS-priostanovil-deystvie-zakona-o-kreditnom-soglashenii-s-Rossiyskoy-Federatsiey-29996265.html
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тарифы, конституционный суд, в молдове
КС отклонил запрос ПСРМ против повышения тарифов задним числом
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Судьи не увидели ничего неконституционного в этом решении и не считают, что это в их компетенции.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Конституционный суд признал "недопустимым" запрос депутатов-социалистов, которые просили оценить конституционность решения НАРЭ о повышении тарифов на газ.
Депутаты ПСРМ считают, что решение о повышении тарифов с 1 января, принятое задним числом, не является законным.
Конституционный суд в своем вердикте отметил, что в его компетенцию не входит толкование нормативных актов, которые не подлежат конституционному контролю. По мнению КС, постановления НАРЭ могут быть обжалованы в административном порядке.
Ранее вице-мэр Кишинева Фадей Нагачевский заявил, что правительство оказывает давление на судей Апелляционной палаты Кишинева, чтобы те отклонили иск примэрии столицы, которая обжаловала применение задним числом, с 1 января, повышенных тарифов на природный газ.