https://ru.sputnik.md/20220219/laryushina-pochemu-moldavane-ne-skandinavy-49064034.html

Ларюшина: почему молдаване не скандинавы

Ларюшина: почему молдаване не скандинавы

Отвественность власти и элит вот чего не хватает Молдове

2022-02-19T08:00+0200

2022-02-19T08:00+0200

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Ларюшина: почему молдаване не скандинавы Ларюшина: почему молдаване не скандинавы

У экономистов и простых обывателей давно вошло в моду пытаться сравнивать уровень жизни в Молдове и скандинавских странах, пытаясь разглядеть причины северного "экономического чуда" для пересадки его на местную почву. Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире студии Sputnik Молдова высказала свое мнение на этот счет.Не стоит путать некий национальный характер с отсутствием принципов и высокой моралью, уверена эксперт."У них отсутствуют, в их культуре, игры в "наколоть", обмануть, "кинуть", нажиться. А это все воспитывается. И это вопрос к элитам, которые вместо того, чтобы вкладываться в ценности, занимаются личным обогащением за счет предательства общественного интереса", - заявила Ларюшина.Власть должна нести ответственность перед народом – именно в этом залог начала процветания любого общества, утверждает экономист.Стоит отметить, что в наше время ВВП на душу населения в Швеции выше, чем в Молдове более чем в 11 раз, а в Дании – более чем в 13.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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