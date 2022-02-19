https://ru.sputnik.md/20220219/laryushina-pochemu-moldavane-ne-skandinavy-49064034.html
Ларюшина: почему молдаване не скандинавы
Ларюшина: почему молдаване не скандинавы
Отвественность власти и элит вот чего не хватает Молдове
2022-02-19T08:00+0200
2022-02-19T08:00+0200
2022-02-19T08:32+0200
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Ларюшина: почему молдаване не скандинавы
Ларюшина: почему молдаване не скандинавы
У экономистов и простых обывателей давно вошло в моду пытаться сравнивать уровень жизни в Молдове и скандинавских странах, пытаясь разглядеть причины северного "экономического чуда" для пересадки его на местную почву. Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире студии Sputnik Молдова высказала свое мнение на этот счет.Не стоит путать некий национальный характер с отсутствием принципов и высокой моралью, уверена эксперт."У них отсутствуют, в их культуре, игры в "наколоть", обмануть, "кинуть", нажиться. А это все воспитывается. И это вопрос к элитам, которые вместо того, чтобы вкладываться в ценности, занимаются личным обогащением за счет предательства общественного интереса", - заявила Ларюшина.Власть должна нести ответственность перед народом – именно в этом залог начала процветания любого общества, утверждает экономист.Стоит отметить, что в наше время ВВП на душу населения в Швеции выше, чем в Молдове более чем в 11 раз, а в Дании – более чем в 13.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, экономика, проблемы, аудио, в молдове
Ларюшина: почему молдаване не скандинавы
08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:32 19.02.2022) Подписаться на
Экономический эксперт рассказала о том, чем Молдова отличается от северных стран Европы в социально-экономическом смысле.
У экономистов и простых обывателей давно вошло в моду пытаться сравнивать уровень жизни в Молдове и скандинавских странах, пытаясь разглядеть причины северного "экономического чуда" для пересадки его на местную почву. Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире студии Sputnik Молдова
высказала свое мнение на этот счет.
"Я лично спрашивала своих знакомых – шведов, финнов, датчан - о том, почему они массово вакцинируются и выполняют требования властей. Все они отвечали, что доверяют своему правительству, верят, что власти знают, что надо делать. Потому что правительство подотчетно – мы видим и понимаем, куда идут наши деньги", - сказала экономист.
Не стоит путать некий национальный характер с отсутствием принципов и высокой моралью, уверена эксперт.
"У них отсутствуют, в их культуре, игры в "наколоть", обмануть, "кинуть", нажиться. А это все воспитывается. И это вопрос к элитам, которые вместо того, чтобы вкладываться в ценности, занимаются личным обогащением за счет предательства общественного интереса", - заявила Ларюшина.
Власть должна нести ответственность перед народом – именно в этом залог начала процветания любого общества, утверждает экономист.
"Шведы говорили мне, что 100-150 лет назад Швеция была похожа на Молдову – там процветали такие же проблемы. Миграция, пьянство, бедность, криминал. Но именно элиты взяли на себя ответственность", - резюмировала эксперт.
Стоит отметить, что в наше время ВВП на душу населения в Швеции выше, чем в Молдове более чем в 11 раз, а в Дании – более чем в 13.