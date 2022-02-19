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Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике

Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике

Вьетнамские свиньи - необычный, но, как оказалось, миролюбивый и добродушный посетитель пляжей в Мексике. 19.02.2022, Sputnik Молдова

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фото

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пляж

мексика

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Если вы привыкли на пляже встречать только чаек, норовящих утащить что-то вкусненькое, то встреча с поросенком на берегу станет для вас настоящим сюрпризом. На одном из пляжей Мексики вьетнамские свиньи чувствуют себя хозяевами территории, а все отдыхающие - словно гости у них дома. Добродушные поросята не против, чтобы им почесали спинку и даже готовы сфотографироваться с отдыхающими.

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фото, фото, пляж, мексика, туристы, развлечение