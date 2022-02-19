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Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике
Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике
Вьетнамские свиньи - необычный, но, как оказалось, миролюбивый и добродушный посетитель пляжей в Мексике. 19.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-19T20:05+0200
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Если вы привыкли на пляже встречать только чаек, норовящих утащить что-то вкусненькое, то встреча с поросенком на берегу станет для вас настоящим сюрпризом. На одном из пляжей Мексики вьетнамские свиньи чувствуют себя хозяевами территории, а все отдыхающие - словно гости у них дома. Добродушные поросята не против, чтобы им почесали спинку и даже готовы сфотографироваться с отдыхающими.
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фото, фото, пляж, мексика, туристы, развлечение
Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике
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Вьетнамские свиньи - необычный, но, как оказалось, миролюбивый и добродушный посетитель пляжей в Мексике.
Если вы привыкли на пляже встречать только чаек, норовящих утащить что-то вкусненькое, то встреча с поросенком на берегу станет для вас настоящим сюрпризом. На одном из пляжей Мексики вьетнамские свиньи чувствуют себя хозяевами территории, а все отдыхающие - словно гости у них дома. Добродушные поросята не против, чтобы им почесали спинку и даже готовы сфотографироваться с отдыхающими.
Мужчина с вьетнамскими свиньями на пляже в мексиканском штате Юкатан.
Вьетнамские свиньи нежатся на пляже.
Местные полицейские благосклонны к четвероногим посетителям пляжа.
Для посетителей пляжа хрюши стали постоянными соседями.
Не каждый день загораешь рядом со свиньей - надо обязательно сделать фото на память.
Для туристов вьетнамские свиньи на пляже стали любимчиками.
Спокойные и миролюбивые поросята быстро стали друзьями для детей.
Для туристов на пляже сфотографировать поросенка - обязательное условие для хорошего отдыха.