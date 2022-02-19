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Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике
Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике
Вьетнамские свиньи - необычный, но, как оказалось, миролюбивый и добродушный посетитель пляжей в Мексике. 19.02.2022, Sputnik Молдова
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мексика
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Если вы привыкли на пляже встречать только чаек, норовящих утащить что-то вкусненькое, то встреча с поросенком на берегу станет для вас настоящим сюрпризом. На одном из пляжей Мексики вьетнамские свиньи чувствуют себя хозяевами территории, а все отдыхающие - словно гости у них дома. Добродушные поросята не против, чтобы им почесали спинку и даже готовы сфотографироваться с отдыхающими.
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фото, фото, пляж, мексика, туристы, развлечение

Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в Мексике

20:05 19.02.2022
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Вьетнамские свиньи - необычный, но, как оказалось, миролюбивый и добродушный посетитель пляжей в Мексике.
Если вы привыкли на пляже встречать только чаек, норовящих утащить что-то вкусненькое, то встреча с поросенком на берегу станет для вас настоящим сюрпризом. На одном из пляжей Мексики вьетнамские свиньи чувствуют себя хозяевами территории, а все отдыхающие - словно гости у них дома. Добродушные поросята не против, чтобы им почесали спинку и даже готовы сфотографироваться с отдыхающими.
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© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Мужчина с вьетнамскими свиньями на пляже в мексиканском штате Юкатан.

Мужчина с вьетнамскими свиньями на пляже в мексиканском штате Юкатан. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Мужчина с вьетнамскими свиньями на пляже в мексиканском штате Юкатан.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Вьетнамские свиньи нежатся на пляже.

Вьетнамские свиньи нежатся на пляже. - Sputnik Молдова
2/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Вьетнамские свиньи нежатся на пляже.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Местные полицейские благосклонны к четвероногим посетителям пляжа.

Местные полицейские благосклонны к четвероногим посетителям пляжа. - Sputnik Молдова
3/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Местные полицейские благосклонны к четвероногим посетителям пляжа.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для посетителей пляжа хрюши стали постоянными соседями.

Для посетителей пляжа хрюши стали постоянными соседями. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для посетителей пляжа хрюши стали постоянными соседями.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Не каждый день загораешь рядом со свиньей - надо обязательно сделать фото на память.

Не каждый день загораешь рядом со свиньей - надо обязательно сделать фото на память. - Sputnik Молдова
5/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Не каждый день загораешь рядом со свиньей - надо обязательно сделать фото на память.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для туристов вьетнамские свиньи на пляже стали любимчиками.

Для туристов вьетнамские свиньи на пляже стали любимчиками. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для туристов вьетнамские свиньи на пляже стали любимчиками.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Спокойные и миролюбивые поросята быстро стали друзьями для детей.

Спокойные и миролюбивые поросята быстро стали друзьями для детей. - Sputnik Молдова
7/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Спокойные и миролюбивые поросята быстро стали друзьями для детей.

© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для туристов на пляже сфотографировать поросенка - обязательное условие для хорошего отдыха.

Для туристов на пляже сфотографировать поросенка - обязательное условие для хорошего отдыха. - Sputnik Молдова
8/8
© REUTERS / Lorenzo Hernandez

Для туристов на пляже сфотографировать поросенка - обязательное условие для хорошего отдыха.

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