https://ru.sputnik.md/20220219/mid-rf-otreagiroval-na-nedovolstvo-midei-po-situatsii-s-konsulskim-punktom-v-tiraspole-49095628.html

МИД РФ отреагировал на недовольство МИДЕИ по ситуации с консульским пунктом в Тирасполе

МИД РФ отреагировал на недовольство МИДЕИ по ситуации с консульским пунктом в Тирасполе

Официальный представитель МИД России отметила, что улучшение консульского обслуживания в Тирасполе не связана с политикой.

2022-02-19T11:53+0200

2022-02-19T11:53+0200

2022-02-19T12:04+0200

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления МИДЕИ, которое выразило недовольство увеличением числа сотрудников консульского пункта РФ в Тирасполе."В МИД России обратили внимание на "уточнение для СМИ" МИДЕИ Молдовы, в котором выражается "глубокое разочарование" в связи с намерением российской стороны командировать дополнительных сотрудников в пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе.По мнению молдавской стороны, это "контрастирует с официальной позицией Российской Федерации в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности" Республики Молдова. Подобное заявление вызывает удивление", — заявила официальный представитель МИД РФ.️"Непонятно, как стремление улучшить консульское обслуживание российских граждан, которых в Приднестровье проживает более 200 тысяч, может "заслуживать сожаления". Речь идет о таких важнейших действиях, как продление паспортов, легализация документов, нотариат, без которых сейчас невозможна реализация прав и свобод граждан. Никакой политики и тем более нарушения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в этом нет", — отметила Захарова.️Представитель МИД РФ призвала молдавских коллег "сосредоточиться на решении практических вопросов сотрудничества между нашими странами, а также на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования"."Со своей стороны готовы к выстраиванию конструктивных, прагматичных и дружественных отношений между нашими странами в интересах их граждан", — подчеркнула Захарова.

https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html

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мид рф, мидеи, приднестровье