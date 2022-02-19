https://ru.sputnik.md/20220219/nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-mozhet-zamenit-privivku-v-vide-ukola-49092396.html

Назальная вакцина от коронавируса может заменить прививку в виде укола

Назальная вакцина от коронавируса может заменить прививку в виде укола

При 100-процентной защите от COVID при помощи назальной вакцинации, можно будет отказаться от укола препаратом "Спутника V"

2022-02-19T09:44+0200

2022-02-19T09:44+0200

2022-02-19T09:44+0200

коронавирус

вакцина

замена

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. При 100-процентной защите от COVID при помощи назальной вакцинации можно будет отказаться от укола препаратом "Спутник V". Но если в ходе исследований станет понятно, что назальная вакцина защищает на 70-80%, тогда препараты нужно будет комбинировать, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, зачем делать укол "Спутника", который защищает от тяжелого течения, если назальная вакцина защищает от заражения.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает свою оценку и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершится.

https://ru.sputnik.md/20220218/immunitet-nazalnaea-vaktsina-mazok-nos-49056516.html

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вакцина, замена