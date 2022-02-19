https://ru.sputnik.md/20220219/novye-usloviya-vezda-v-rumyniyu-i-ukrainu-kakie-dokumenty-nuzhny-49098948.html

Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны

Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны

Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило предупреждения о поездках.

2022-02-19T15:58+0200

2022-02-19T15:58+0200

2022-02-19T16:00+0200

коронавирус

вакцинация

граница

правила

румыния

украина

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что Румыния и Украина изменили правила въезда в страну.Что нужно для въезда в РумыниюВ Румынии внесены новые изменения в заполнение цифровой формы для въезда в страну. Жители Молдовы должны заполнить форму максимум за 72 часа до въезда в Румынию по сравнению с 24 часами, которые были установлены ранее. Минимальный порог штрафа был снижен с 2000 до 500 леев. В то же время были установлены некоторые категории лиц, освобожденные от заполнения PLF (цифровая въездная форма в Румынии).По данным МИДЕИ, карантин продолжительностью пять дней установлен ​​для лиц, прибывающих в Румынию, за следующими исключениями:Что нужно для въезда на УкраинуГраждане Республики Молдова могут въезжать на Украину, предъявив в пункте пропуска через государственную границу полис медицинского страхования, покрывающий расходы на лечение от COVID-19 и/или расходы на соблюдение карантина, выданный страховой компанией Украины или иностранной страховой компании, имеющей представительство на Украине.Кроме того, понадобится один из следующих документов:При этом граждане Республики Молдова при въезде на территорию Украины (кроме имеющих медицинские справки, подтверждающие получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19) будут обязаны установить на свой мобильный телефон приложение Украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 суток, начиная с 72 часов после пересечения границы.

https://ru.sputnik.md/20220211/test-karantin-angliya-covid-pravila-puteshestvennik-48812990.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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вакцинация, граница, правила, румыния, украина