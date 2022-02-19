https://ru.sputnik.md/20220219/otshelnik-iz-starogo-orkheya-monakh-uzhe-dva-desyatiletiya-zhivet-v-peschere-49090114.html

Отшельник из Старого Орхея: монах уже два десятилетия живет в пещере

Отшельник из Старого Орхея: монах уже два десятилетия живет в пещере

Отшельник из Старого Оргеева: монах уже два десятилетия живет в пещере

2022-02-19T12:55+0200

2022-02-19T12:55+0200

2022-02-19T12:55+0200

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отшельник

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Монах Ефимие уже 19 лет живет один в скальном монастыре в Старом Орхее. Когда ему было 56 лет, он решил бросить все и изолироваться от остального мира. Произошло это, когда он лишился работы инженера на электростанции на Украине.Его не остановило даже то, что у него есть семья – жизнь отшельника означает жертвенность. У монаха Ефимие есть дочь, шесть внучек и трое правнуков. Каждые два-три месяца они приезжают к нему в монастырь.Монаха всегда можно найти в скальном монастыре, где нет и следа цивилизации — ни электричества, ни печки для обогрева. Однако он утверждает, что даже зимой там не холодно.Как и подобает отшельнику, монах отказался от удобств и спит на досках вместо кровати. Он говорит, что это помогает ему просыпаться раньше и начинать молиться. На рассвете, в 06.00, начинается служба.Зимой почти ничто не нарушало его покоя. Однако, когда на улице теплеет, в монастырь приезжают туристы. После почти двух десятилетий уединения монах Ефимие говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.Самая удивительная церковь Кишинева стояла на улице Пушкина>>>Шинкарь: почему молдавская молодежь не спешит ходить в церковь>>>В одном из молдавских сел восстановят церковь, построенную при Николае Втором>>>

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молдова, оргеев, отшельник, монах, видео