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Пока все спали: эвакуация из ДНР, жертвы наводнения в Бразилии и ситуация с COVID
Пока все спали: эвакуация из ДНР, жертвы наводнения в Бразилии и ситуация с COVID
Пока все спали: эвакуация из ДНР, жертвы наводнения в Бразилии и ситуация с COVID
2022-02-19T08:38+0200
2022-02-19T09:05+0200
днр
эвакуация
бразилия
наводнение
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики за ночь эвакуировано 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей, передает РИА Новости."По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило МЧС ДНР.Ведомство подчеркнуло, что завершило развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск."Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь", - заявило ведомство.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Число жертв наводнения в Бразилии достигло 136В результате сильного наводнения и оползня в бразильском городе Петрополис погибло 136 человек, более 200 пропали без вести, передает РИА Новости. Спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших из-под обломков."Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек", - говорится в материале СМИ.По данным бразильского Института судебной медицины, среди погибших 22 несовершеннолетних. В списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 421 миллион.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 421 миллион 589 тысяч 757. Из них 5 873 441 скончались. Применены свыше 10 317 692 830 400 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (78 423 998). Следом идут Индия (42 780 917) и Бразилия (28 072 238).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 18 676 361 случай заражения, в России - 14 802 439, в Турции – 13 353 676, на Украине – 4 890 332, в Румынии – 2 643 614, в Молдове – 1854.
https://ru.sputnik.md/20220218/dnr-organizuet-evakuatsiyu-zhiteley-v-rossiyu-49073888.html
https://ru.sputnik.md/20220218/bolezn-kotoraya-oslabit-immunitet-koronavirus-49075647.html
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днр, эвакуация, бразилия, наводнение

Пока все спали: эвакуация из ДНР, жертвы наводнения в Бразилии и ситуация с COVID

08:38 19.02.2022 (обновлено: 09:05 19.02.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики за ночь эвакуировано 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей, передает РИА Новости.

"По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило МЧС ДНР.

Ведомство подчеркнуло, что завершило развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.
"Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь", - заявило ведомство.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
ДНР организует эвакуацию жителей в Россию
Вчера, 16:16

Число жертв наводнения в Бразилии достигло 136

В результате сильного наводнения и оползня в бразильском городе Петрополис погибло 136 человек, более 200 пропали без вести, передает РИА Новости. Спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших из-под обломков.
"Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек", - говорится в материале СМИ.

По данным бразильского Института судебной медицины, среди погибших 22 несовершеннолетних. В списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.

Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 421 миллион.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 421 миллион 589 тысяч 757. Из них 5 873 441 скончались. Применены свыше 10 317 692 830 400 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (78 423 998). Следом идут Индия (42 780 917) и Бразилия (28 072 238).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 18 676 361 случай заражения, в России - 14 802 439, в Турции – 13 353 676, на Украине – 4 890 332, в Румынии – 2 643 614, в Молдове – 1854.
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