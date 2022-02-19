Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-presekla-popytku-dostavit-v-tyurmu-sto-sim-kart-i-narkotiki-49099501.html
Полиция пресекла попытку доставить в тюрьму сто SIM-карт и наркотики
Полиция пресекла попытку доставить в тюрьму сто SIM-карт и наркотики
"Служба безопасности банка" в тюремной камере не получила долгожданную посылку.
2022-02-19T16:33+0200
2022-02-19T16:33+0200
общество
полиция
тюрьма
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/07/25400730_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d46f7fb1cdfedc9a4b4d484e698b3e23.jpg
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Бывшие заключенные были задержаны при попытке доставить в тюрьму №18 в Бранештах запрещенные предметы.В рамках операции "Каскад" была проведена внезапная проверка. Около 22.45 были задержаны два человека, которые перекинули через защитный забор пенитенциарного учреждения два подозрительных пакета.Оба ранее были судимы. Один отсидел 6 лет за кражу в той же тюрьме и вышел на свободу в прошлом году. Второй ранее отбывал 7-летний срок за кражу в крупных размерах и в этом году вышел на свободу.На земле в общем дворе жилых блоков осужденных были обнаружены два герметически закрытых пакета, в которых находились 100 SIM-карт, упаковки с белым и коричневым порошком, трубки от шприца с зеленым растительным веществом со специфическим запахом и с бесцветной жидкостью — предположительно, наркотиками, а также мобильный телефон.Полиция продолжает операцию "Каскад", направленную на противодействие организованной преступности.
https://ru.sputnik.md/20220125/zaklyuchennye-moldavskoy-tyurmy-48315324.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/07/25400730_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d1e38b5eb79aab07484afdf037aaa851.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
полиция, тюрьма, преступность

Полиция пресекла попытку доставить в тюрьму сто SIM-карт и наркотики

16:33 19.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться наGoogle news
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
"Служба безопасности банка" в тюремной камере не получила долгожданную посылку.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Бывшие заключенные были задержаны при попытке доставить в тюрьму №18 в Бранештах запрещенные предметы.
В рамках операции "Каскад" была проведена внезапная проверка. Около 22.45 были задержаны два человека, которые перекинули через защитный забор пенитенциарного учреждения два подозрительных пакета.
Оба ранее были судимы. Один отсидел 6 лет за кражу в той же тюрьме и вышел на свободу в прошлом году. Второй ранее отбывал 7-летний срок за кражу в крупных размерах и в этом году вышел на свободу.
На земле в общем дворе жилых блоков осужденных были обнаружены два герметически закрытых пакета, в которых находились 100 SIM-карт, упаковки с белым и коричневым порошком, трубки от шприца с зеленым растительным веществом со специфическим запахом и с бесцветной жидкостью — предположительно, наркотиками, а также мобильный телефон.
Полиция продолжает операцию "Каскад", направленную на противодействие организованной преступности.
Тюрьма - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
Общество
Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан
25 января, 19:55
Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки>>>
Ограбление с ДТП – преступники далеко не уехали>>>
Все пять экс-депутатов - под арестом: кому сколько дали>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала