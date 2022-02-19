https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-presekla-popytku-dostavit-v-tyurmu-sto-sim-kart-i-narkotiki-49099501.html

Полиция пресекла попытку доставить в тюрьму сто SIM-карт и наркотики

Полиция пресекла попытку доставить в тюрьму сто SIM-карт и наркотики

"Служба безопасности банка" в тюремной камере не получила долгожданную посылку.

2022-02-19T16:33+0200

2022-02-19T16:33+0200

2022-02-19T16:33+0200

общество

полиция

тюрьма

преступность

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Бывшие заключенные были задержаны при попытке доставить в тюрьму №18 в Бранештах запрещенные предметы.В рамках операции "Каскад" была проведена внезапная проверка. Около 22.45 были задержаны два человека, которые перекинули через защитный забор пенитенциарного учреждения два подозрительных пакета.Оба ранее были судимы. Один отсидел 6 лет за кражу в той же тюрьме и вышел на свободу в прошлом году. Второй ранее отбывал 7-летний срок за кражу в крупных размерах и в этом году вышел на свободу.На земле в общем дворе жилых блоков осужденных были обнаружены два герметически закрытых пакета, в которых находились 100 SIM-карт, упаковки с белым и коричневым порошком, трубки от шприца с зеленым растительным веществом со специфическим запахом и с бесцветной жидкостью — предположительно, наркотиками, а также мобильный телефон.Полиция продолжает операцию "Каскад", направленную на противодействие организованной преступности.

https://ru.sputnik.md/20220125/zaklyuchennye-moldavskoy-tyurmy-48315324.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, тюрьма, преступность