https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-zaderzhala-narkodilerov--u-nikh-izyat-uzhe-rasfasovannyy-tovar-49103056.html
Полиция задержала наркодилеров — у них изъят уже расфасованный "товар"
Полиция задержала наркодилеров — у них изъят уже расфасованный "товар"
Торговцами наркотиками грозит лишение свободы на срок до семи лет.
2022-02-19T19:37+0200
2022-02-19T19:37+0200
2022-02-19T19:37+0200
общество
полиция
наркоторговцы
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.В течение шести месяцев следователи собирали материалы в рамках возбужденного уголовного дела. Полиция установила, что двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет, уроженцы Флорештского района, вели торговлю наркотическими веществами типа PVP.В результате обысков, проведенных полицией в домах подозреваемых, было изъято 173 расфасованного по упаковкам наркотического вещества, электронные весы и предметы, предназначенные для употребления наркотиков.Наркоторговцы задержаны на 30 суток. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-presekla-popytku-dostavit-v-tyurmu-sto-sim-kart-i-narkotiki-49099501.html
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полиция, наркоторговцы, в молдове
Полиция задержала наркодилеров — у них изъят уже расфасованный "товар"
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Торговцам наркотиками грозит лишение свободы на срок до семи лет.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
В течение шести месяцев следователи собирали материалы в рамках возбужденного уголовного дела. Полиция установила, что двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет, уроженцы Флорештского района, вели торговлю наркотическими веществами типа PVP.
В результате обысков, проведенных полицией в домах подозреваемых, было изъято 173 расфасованного по упаковкам наркотического вещества, электронные весы и предметы, предназначенные для употребления наркотиков.
Наркоторговцы задержаны на 30 суток. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.