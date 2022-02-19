https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-zaderzhala-narkodilerov--u-nikh-izyat-uzhe-rasfasovannyy-tovar-49103056.html

Полиция задержала наркодилеров — у них изъят уже расфасованный "товар"

Полиция задержала наркодилеров — у них изъят уже расфасованный "товар"

Торговцами наркотиками грозит лишение свободы на срок до семи лет.

2022-02-19T19:37+0200

2022-02-19T19:37+0200

2022-02-19T19:37+0200

общество

полиция

наркоторговцы

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.В течение шести месяцев следователи собирали материалы в рамках возбужденного уголовного дела. Полиция установила, что двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет, уроженцы Флорештского района, вели торговлю наркотическими веществами типа PVP.В результате обысков, проведенных полицией в домах подозреваемых, было изъято 173 расфасованного по упаковкам наркотического вещества, электронные весы и предметы, предназначенные для употребления наркотиков.Наркоторговцы задержаны на 30 суток. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ru.sputnik.md/20220219/politsiya-presekla-popytku-dostavit-v-tyurmu-sto-sim-kart-i-narkotiki-49099501.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, наркоторговцы, в молдове