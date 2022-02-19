https://ru.sputnik.md/20220219/prezident-moldovy-vstretilas-s-kantslerom-germanii-49102665.html

Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии

Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии

На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и динамику двусторонних отношений.

2022-02-19T18:37+0200

2022-02-19T18:37+0200

2022-02-19T18:37+0200

политика

майя санду

фрг

конференция

олаф шольц

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Темой беседы стали "вызовы безопасности" в регионе и динамика молдово-германских отношений, которая, по сообщению администрации президента, демонстрирует хорошие результаты.Майя Санду заявила, что высоко ценит поддержку, которую Республика Молдова получает на протяжении многих лет от Берлина через Германское агентство международного сотрудничества и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.Собеседники отметили влияние немецких инвестиций в Молдову, благодаря которым в регионах созданы тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба главы государства.Президент пригласила канцлера Германии посетить Молдову в ближайшее время.

https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-sandu-myunkhenskaya-konferencziya-bezopasnost-49027274.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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майя санду, фрг, конференция, олаф шольц