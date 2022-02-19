https://ru.sputnik.md/20220219/prezident-moldovy-vstretilas-s-kantslerom-germanii-49102665.html
Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии
Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии
На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и динамику двусторонних отношений.
2022-02-19T18:37+0200
2022-02-19T18:37+0200
2022-02-19T18:37+0200
политика
майя санду
фрг
конференция
олаф шольц
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Темой беседы стали "вызовы безопасности" в регионе и динамика молдово-германских отношений, которая, по сообщению администрации президента, демонстрирует хорошие результаты.Майя Санду заявила, что высоко ценит поддержку, которую Республика Молдова получает на протяжении многих лет от Берлина через Германское агентство международного сотрудничества и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.Собеседники отметили влияние немецких инвестиций в Молдову, благодаря которым в регионах созданы тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба главы государства.Президент пригласила канцлера Германии посетить Молдову в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-sandu-myunkhenskaya-konferencziya-bezopasnost-49027274.html
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Александр Исаев
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майя санду, фрг, конференция, олаф шольц
Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии
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На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и динамику двусторонних отношений.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Темой беседы стали "вызовы безопасности" в регионе и динамика молдово-германских отношений, которая, по сообщению администрации президента, демонстрирует хорошие результаты.
Майя Санду заявила, что высоко ценит поддержку, которую Республика Молдова получает на протяжении многих лет от Берлина через Германское агентство международного сотрудничества и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.
Собеседники отметили влияние немецких инвестиций в Молдову, благодаря которым в регионах созданы тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент пригласила канцлера Германии посетить Молдову в ближайшее время.