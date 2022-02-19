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https://ru.sputnik.md/20220219/prezident-moldovy-vstretilas-s-kantslerom-germanii-49102665.html
Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии
Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии
На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и динамику двусторонних отношений.
2022-02-19T18:37+0200
2022-02-19T18:37+0200
политика
майя санду
фрг
конференция
олаф шольц
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Темой беседы стали "вызовы безопасности" в регионе и динамика молдово-германских отношений, которая, по сообщению администрации президента, демонстрирует хорошие результаты.Майя Санду заявила, что высоко ценит поддержку, которую Республика Молдова получает на протяжении многих лет от Берлина через Германское агентство международного сотрудничества и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.Собеседники отметили влияние немецких инвестиций в Молдову, благодаря которым в регионах созданы тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба главы государства.Президент пригласила канцлера Германии посетить Молдову в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20220217/moldova-sandu-myunkhenskaya-konferencziya-bezopasnost-49027274.html
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майя санду, фрг, конференция, олаф шольц

Президент Молдовы встретилась с канцлером Германии

18:37 19.02.2022
© Photo : Direcția informare și comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova Встреча президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Олафа Шольца
Встреча президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Олафа Шольца - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© Photo : Direcția informare și comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе и динамику двусторонних отношений.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Темой беседы стали "вызовы безопасности" в регионе и динамика молдово-германских отношений, которая, по сообщению администрации президента, демонстрирует хорошие результаты.
Майя Санду заявила, что высоко ценит поддержку, которую Республика Молдова получает на протяжении многих лет от Берлина через Германское агентство международного сотрудничества и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.
Собеседники отметили влияние немецких инвестиций в Молдову, благодаря которым в регионах созданы тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент пригласила канцлера Германии посетить Молдову в ближайшее время.
Брифинг Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
Общество
Президент Молдовы Майя Санду выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
17 февраля, 15:32
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