https://ru.sputnik.md/20220219/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldova-vse-teplee-49087467.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове все теплее

Самый точный прогноз погоды: в Молдове все теплее

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 19, 20, 21 февраля Gismeteo

2022-02-19T07:00+0200

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 февраля: ночью – от -1 до +1, днем – от +13 до +15.В последующие дни в Молдове немного потеплеет.Так, 20 февраля днем ожидается от +8 до +13, ночью будет от 0 до +5. Возможны слабые дожди.Далее 21 февраля дневная температура воздуха еще повысится – от +10 до +15, ночью ожидается от -2 до +3. Местами слабые дожди.Позднее, 22 февраля, будет похожая погода: днем – от +5 до +10, ночью около нуля. Возможны дожди.Праздники и народные приметы 19 февраляДевятнадцатого февраля почитается память преподобного Вуколы – первого епископа, служившего в Малой Азии. Вукола крестил язычников, обращал их в христианскую веру. В этот день хозяйки варили особую кашу на молоке, которую заговаривали на здоровье и счастье.Морозы на Вуколу обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.Чем на Вуколу телятника холоднее, тем теплее в марте.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды