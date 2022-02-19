https://ru.sputnik.md/20220219/ubiystvo-v-varvareuke-muzhchina-zabil-sobutylnika-gvozdoderom-do-smerti-49094623.html

Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти

Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти

Тело своей жертвы пьяный житель села бросил во дворе и ушел спать.

2022-02-19T11:29+0200

2022-02-19T11:29+0200

2022-02-19T11:29+0200

общество

убийство

пьянство

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Житель села Варварэука Флорештского района обратился в полицию, обнаружив во дворе своего соседа тело человека без признаков жизни.Правоохранители установили, что 52-летний мужчина был убит. Накануне он отправился в гости к 32-летнему односельчанину. Они вместе употребляли алкоголь, затем между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку.Во время драки хозяин схватил гвоздодер и забил своего приятеля до смерти. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20220216/troe-podrostkov-poluchili-srok-za-ubiystvo-bezdomnogo-48998316.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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убийство, пьянство, в молдове