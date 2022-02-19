https://ru.sputnik.md/20220219/ubiystvo-v-varvareuke-muzhchina-zabil-sobutylnika-gvozdoderom-do-smerti-49094623.html
Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти
Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти
Тело своей жертвы пьяный житель села бросил во дворе и ушел спать.
2022-02-19T11:29+0200
2022-02-19T11:29+0200
2022-02-19T11:29+0200
общество
убийство
пьянство
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1563/36/15633666_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_783c422057cad15b03a92d1c9c7d6238.jpg
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Житель села Варварэука Флорештского района обратился в полицию, обнаружив во дворе своего соседа тело человека без признаков жизни.Правоохранители установили, что 52-летний мужчина был убит. Накануне он отправился в гости к 32-летнему односельчанину. Они вместе употребляли алкоголь, затем между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку.Во время драки хозяин схватил гвоздодер и забил своего приятеля до смерти. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20220216/troe-podrostkov-poluchili-srok-za-ubiystvo-bezdomnogo-48998316.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1563/36/15633666_258:0:979:541_1920x0_80_0_0_8932f2de9fde0ae40962f5f4dc8eea26.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
убийство, пьянство, в молдове
Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти
Подписаться на
Тело своей жертвы пьяный житель села бросил во дворе и ушел спать.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Житель села Варварэука Флорештского района обратился в полицию, обнаружив во дворе своего соседа тело человека без признаков жизни.
Правоохранители установили, что 52-летний мужчина был убит. Накануне он отправился в гости к 32-летнему односельчанину. Они вместе употребляли алкоголь, затем между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку.
Во время драки хозяин схватил гвоздодер и забил своего приятеля до смерти. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.