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https://ru.sputnik.md/20220219/ubiystvo-v-varvareuke-muzhchina-zabil-sobutylnika-gvozdoderom-do-smerti-49094623.html
Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти
Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти
Тело своей жертвы пьяный житель села бросил во дворе и ушел спать.
2022-02-19T11:29+0200
2022-02-19T11:29+0200
общество
убийство
пьянство
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Житель села Варварэука Флорештского района обратился в полицию, обнаружив во дворе своего соседа тело человека без признаков жизни.Правоохранители установили, что 52-летний мужчина был убит. Накануне он отправился в гости к 32-летнему односельчанину. Они вместе употребляли алкоголь, затем между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку.Во время драки хозяин схватил гвоздодер и забил своего приятеля до смерти. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20220216/troe-podrostkov-poluchili-srok-za-ubiystvo-bezdomnogo-48998316.html
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убийство, пьянство, в молдове

Убийство в Варварэуке: мужчина забил собутыльника гвоздодером до смерти

11:29 19.02.2022
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Тело своей жертвы пьяный житель села бросил во дворе и ушел спать.
КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Житель села Варварэука Флорештского района обратился в полицию, обнаружив во дворе своего соседа тело человека без признаков жизни.
Правоохранители установили, что 52-летний мужчина был убит. Накануне он отправился в гости к 32-летнему односельчанину. Они вместе употребляли алкоголь, затем между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку.
Во время драки хозяин схватил гвоздодер и забил своего приятеля до смерти. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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