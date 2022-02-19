https://ru.sputnik.md/20220219/ukrainskiy-snaryad-razorvalsya-v-rostovskoy-oblasti-kak-seychas-vyglyadit-mesto-proisshestviya-49103896.html

Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия

Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия

Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия - видео

2022-02-19T19:06+0200

2022-02-19T19:06+0200

2022-02-19T19:06+0200

видео

ростовская область

снаряд

украина

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Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Сейчас там работают следователи, возбуждено уголовное дело. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовского района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.Власти Украины не признают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

ростовская область

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видео, ростовская область, снаряд, украина