https://ru.sputnik.md/20220219/ukrainskiy-snaryad-razorvalsya-v-rostovskoy-oblasti-kak-seychas-vyglyadit-mesto-proisshestviya-49103896.html
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия - видео
2022-02-19T19:06+0200
2022-02-19T19:06+0200
2022-02-19T19:06+0200
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ростовская область
снаряд
украина
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Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Сейчас там работают следователи, возбуждено уголовное дело. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовского района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.Власти Украины не признают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
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Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия
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Правоохранительными органами проводится проверка.
Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Сейчас там работают следователи, возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости
официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовского района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.
Власти Украины не признают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.