https://ru.sputnik.md/20220219/v-rossii-proshli-ucheniya-sil-strategicheskogo-sderzhivaniya-49098243.html

В России прошли учения сил стратегического сдерживания

В России прошли учения сил стратегического сдерживания

В ходе учений проверена готовность к выполнению задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

2022-02-19T14:47+0200

2022-02-19T14:47+0200

2022-02-19T14:47+0200

россия

учения

силы

стратегия

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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет дал президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за ходом учений за круглым столом в ситуационном центре в Кремле. После доклада руководства российского Минобороны о содержании учений Путин скомандовал приступить к работе. "Приступайте", - сказал Путин.В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте Кремля."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении.Минобороны России показало видео с пусками баллистических и крылатых ракет, проведенных в ходе плановых учений сил стратегического реагирования.Опубликованы кадры пусков ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.

https://ru.sputnik.md/20220210/raketa-soyuz-st-b-34-sputnika-48802089.html

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