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В России прошли учения сил стратегического сдерживания
В России прошли учения сил стратегического сдерживания
В ходе учений проверена готовность к выполнению задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
2022-02-19T14:47+0200
2022-02-19T14:47+0200
россия
учения
силы
стратегия
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КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет дал президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за ходом учений за круглым столом в ситуационном центре в Кремле. После доклада руководства российского Минобороны о содержании учений Путин скомандовал приступить к работе. "Приступайте", - сказал Путин.В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте Кремля."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении.Минобороны России показало видео с пусками баллистических и крылатых ракет, проведенных в ходе плановых учений сил стратегического реагирования.Опубликованы кадры пусков ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.
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учения, силы, стратегия

В России прошли учения сил стратегического сдерживания

14:47 19.02.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В ходе учений проверена готовность к выполнению задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет дал президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за ходом учений за круглым столом в ситуационном центре в Кремле. После доклада руководства российского Минобороны о содержании учений Путин скомандовал приступить к работе. "Приступайте", - сказал Путин.
В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте Кремля.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении.
Минобороны России показало видео с пусками баллистических и крылатых ракет, проведенных в ходе плановых учений сил стратегического реагирования.

Опубликованы кадры пусков ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.
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