https://ru.sputnik.md/20220219/zhiteli-donbassa-blagodaryat-rossiyu-za-vozmozhnost-evakuirovatsya--49098691.html

Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают свои дома и направляются в Россию

2022-02-19T15:22+0200

2022-02-19T15:22+0200

2022-02-19T15:22+0200

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донбасс

эвакуация

россия

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Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают свои дома и направляются в Россию. Переселенцы благодарят правительство Российской Федерации за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий. Президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей. Ситуация на Востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

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