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Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться
Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться
Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают свои дома и направляются в Россию
2022-02-19T15:22+0200
2022-02-19T15:22+0200
2022-02-19T15:22+0200
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донбасс
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Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают свои дома и направляются в Россию. Переселенцы благодарят правительство Российской Федерации за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий. Президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей. Ситуация на Востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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видео, видео, донбасс, эвакуация, россия
Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться
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Эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.
Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают свои дома и направляются в Россию. Переселенцы благодарят правительство Российской Федерации за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тысяч рублей.
Ситуация на Востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.