https://ru.sputnik.md/20220220/dvizhenie-trolleybusov-po-odnoy-iz-glavnykh-ulits-stolitsy-vosstanovleno-49111338.html

Движение троллейбусов по одной из главных улиц столицы восстановлено

Движение троллейбусов по одной из главных улиц столицы восстановлено

Грунт в Кишиневе проседает в самых неожиданных местах, ремонтные работы ведутся постоянно.

2022-02-20T12:59+0200

2022-02-20T12:59+0200

2022-02-20T13:02+0200

новости кишинева

троллейбус

маршруты

авария

восстановление

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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Завершены ремонтные работы на участке просевшего асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе.Движение троллейбусных маршрутов, которые проходят по этой улице, восстановлено, сообщает Управление электротранспорта столицы.Утром в результате проседания грунта на дороге образовалась яма. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты.

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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троллейбус, маршруты, авария, восстановление