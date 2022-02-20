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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220220/dvizhenie-trolleybusov-po-odnoy-iz-glavnykh-ulits-stolitsy-vosstanovleno-49111338.html
Движение троллейбусов по одной из главных улиц столицы восстановлено
Движение троллейбусов по одной из главных улиц столицы восстановлено
Грунт в Кишиневе проседает в самых неожиданных местах, ремонтные работы ведутся постоянно.
2022-02-20T12:59+0200
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новости кишинева
троллейбус
маршруты
авария
восстановление
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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Завершены ремонтные работы на участке просевшего асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе.Движение троллейбусных маршрутов, которые проходят по этой улице, восстановлено, сообщает Управление электротранспорта столицы.Утром в результате проседания грунта на дороге образовалась яма. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты.
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Александр Исаев
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троллейбус, маршруты, авария, восстановление

Движение троллейбусов по одной из главных улиц столицы восстановлено

12:59 20.02.2022 (обновлено: 13:02 20.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Грунт в Кишиневе проседает в самых неожиданных местах, ремонтные работы ведутся постоянно.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Завершены ремонтные работы на участке просевшего асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе.
Движение троллейбусных маршрутов, которые проходят по этой улице, восстановлено, сообщает Управление электротранспорта столицы.
Утром в результате проседания грунта на дороге образовалась яма. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты.
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