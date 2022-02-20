https://ru.sputnik.md/20220220/ekspert-ukraina-yadernoe-oruzhie-ostanovit-aes-49111783.html

Эксперт – об идеях Украины создать ядерное оружие: страну заставят остановить все АЭС

Эксперт – об идеях Украины создать ядерное оружие: страну заставят остановить все АЭС

Украина окажется в международной изоляции и попадет под санкции ООН в случае, если попытается создать свое ядерное оружие

2022-02-20T13:35+0200

2022-02-20T13:35+0200

2022-02-20T13:37+0200

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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Украина однозначно окажется в международной изоляции и попадет под санкции ООН в случае, если попытается создать свое ядерное оружие, к тому же значительно ухудшится ситуация внутри страны - Киеву придется остановить все свои АЭС, поскольку будет наложен запрет на импорт топлива для них, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По его словам, если они снова не состоятся или не дадут гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает."Безъядерный статус Украины определяется ее участием в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году. В соответствии с ДНЯО ядерным оружием могут обладать только страны, разработавшие и испытавшие его до 1967 года. Украина в их число не попадает", - напомнил Уваров.Он спрогнозировал, какие действия предпримет международное сообщество в случае, если Украина приступит к разработке ядерного оружия, не выходя из ДНЯО."Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекционной деятельности на территории Украины выявит признаки военной ядерной деятельности и уведомит об этом свой политический орган (совет управляющих). Тот, в свою очередь, передаст подготовленный доклад или доклады в Совет Безопасности ООН, а это орган, обладающий самыми широкими полномочиями в сфере принуждения государств, включая международные санкции и даже применение силы", - сказал Уваров.Если Украина объявит о выходе из ДНЯО (статья X договора такое позволяет), то ее решение станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, где аргументацию Украины подвергнут всестороннему рассмотрению, добавил собеседник агентства.Также следует учесть, что все ведущие мировые поставщики ядерных технологий объединены в неформальной Группе ядерных поставщиков, правила которой практически полностью ограничивают возможности сотрудничества в мирной атомной области с государствами, не участвующими в ДНЯО, сказал эксперт."Таким образом, в случае выхода из ДНЯО Украина будет вынуждена остановить свои атомные станции, так как эта страна на 100% зависит от импорта ядерного топлива, который после ее выхода из договора может быть прекращен", - сказал Уваров."Добавлю, что все страны-участники ДНЯО, обладающие ядерным оружием (Россия, США, Франция, Британия и Китай), едины в своем желании не допустить дальнейшего распространения ядерного оружия, так что рассчитывать на политическую поддержку стран Запада своим ядерным устремлениям Украине не придется. Попытки создать атомную бомбу однозначно приведут к тому, что Украина окажется в гораздо более худшем положении, чем сейчас, и попадет в международную изоляцию", - резюмировал собеседник агентства.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность."Атлантическая" опасность для Молдовы и отношения с Россией>>>Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия>>>Европа "дожигает" последний газ: что ждет Молдову?>>>

https://ru.sputnik.md/20220216/data-provedeniya-vstrechi-po-ukraine-glav-mid-stran-bolshoy-semerki-48990758.html

https://ru.sputnik.md/20211223/stroitelstvo-rumynskoy-aes-47372549.html

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