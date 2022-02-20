https://ru.sputnik.md/20220220/foto-almaznii-pleaj-islandia-49058377.html

Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии

Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии

Алмазный пляж в Исландии - одно из самых удивительных мест в мире

2022-02-20T19:38+0200

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фото

фото

исландия

пляж

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В Исландии есть ледяной пляж с труднопроизносимым для нас названием - Breiðamerkursandur. Такое слово выговорить способны только сами исландцы, поэтому остальное человечество окрестило его Даймонд-Бич - Алмазный пляж. И он на самом деле впечатляет: на сотнях метров черного вулканического песка лежат десятки кусков льда совершенно разных размеров.

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фото, фото, исландия, пляж