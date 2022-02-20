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Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии
Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии
Алмазный пляж в Исландии - одно из самых удивительных мест в мире
2022-02-20T19:38+0200
2022-02-20T19:38+0200
фото
фото
исландия
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В Исландии есть ледяной пляж с труднопроизносимым для нас названием - Breiðamerkursandur. Такое слово выговорить способны только сами исландцы, поэтому остальное человечество окрестило его Даймонд-Бич - Алмазный пляж. И он на самом деле впечатляет: на сотнях метров черного вулканического песка лежат десятки кусков льда совершенно разных размеров.
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фото, фото, исландия, пляж

Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии

19:38 20.02.2022
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Алмазный пляж в Исландии - одно из самых удивительных мест в мире.
В Исландии есть ледяной пляж с труднопроизносимым для нас названием - Breiðamerkursandur. Такое слово выговорить способны только сами исландцы, поэтому остальное человечество окрестило его Даймонд-Бич - Алмазный пляж. И он на самом деле впечатляет: на сотнях метров черного вулканического песка лежат десятки кусков льда совершенно разных размеров.
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© REUTERS / Nacho Doce

Глыбы льда, отколовшиеся от ледниковой лагуны Йокульсарлон, видны на Даймонд-Бич зимой на южном побережье Исландии.

Глыбы льда, отколовшиеся от ледниковой лагуны Йокульсарлон, видны на Даймонд-Бич зимой на южном побережье Исландии. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Nacho Doce

Глыбы льда, отколовшиеся от ледниковой лагуны Йокульсарлон, видны на Даймонд-Бич зимой на южном побережье Исландии.

© REUTERS / Nacho Doce

Все лето можно наблюдать за дрейфующими льдинами.

Все лето можно наблюдать за дрейфующими льдинами. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Nacho Doce

Все лето можно наблюдать за дрейфующими льдинами.

© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь — порядка 20 квадратных метров.

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь — порядка 20 квадратных метров. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь — порядка 20 квадратных метров.

© REUTERS / Nacho Doce

Это одно из самых популярных мест у туристов.

Это одно из самых популярных мест у туристов. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Nacho Doce

Это одно из самых популярных мест у туристов.

© REUTERS / Nacho Doce

Алмазный пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии.

Алмазный пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Nacho Doce

Алмазный пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии.

© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.

© REUTERS / Nacho Doce

Алмазный пляж дважды становился местом съемок бондианы. Актеры агента 007 отметились тут на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".

Алмазный пляж дважды становился местом съемок бондианы. Актеры агента 007 отметились тут на съемках картин &quot;Вид на убийство&quot; и &quot;Умри, но не сейчас&quot;. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Nacho Doce

Алмазный пляж дважды становился местом съемок бондианы. Актеры агента 007 отметились тут на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".

© REUTERS / Nacho Doce

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм &quot;Бэтмэн: Начало&quot; и одну из частей &quot;Лары Крофт&quot;. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Nacho Doce

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".

© REUTERS / Nacho Doce

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Nacho Doce

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.

© REUTERS / Nacho Doce

Пляж прекрасен в любое время суток.

Пляж прекрасен в любое время суток. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Nacho Doce

Пляж прекрасен в любое время суток.

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