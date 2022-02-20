Ледяное чудо природы: Алмазный пляж в Исландии
Глыбы льда, отколовшиеся от ледниковой лагуны Йокульсарлон, видны на Даймонд-Бич зимой на южном побережье Исландии.
Глыбы льда, отколовшиеся от ледниковой лагуны Йокульсарлон, видны на Даймонд-Бич зимой на южном побережье Исландии.
Все лето можно наблюдать за дрейфующими льдинами.
Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь — порядка 20 квадратных метров.
Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь — порядка 20 квадратных метров.
Это одно из самых популярных мест у туристов.
Алмазный пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии.
Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.
Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.
Алмазный пляж дважды становился местом съемок бондианы. Актеры агента 007 отметились тут на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".
Алмазный пляж дважды становился местом съемок бондианы. Актеры агента 007 отметились тут на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".
Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".
Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".
Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.
Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.
Пляж прекрасен в любое время суток.