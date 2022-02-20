https://ru.sputnik.md/20220220/igor-grosu-otpravlyaetsya-v-baku-s-vizitom-49109531.html
Игорь Гросу отправляется в Баку с визитом
Игорь Гросу отправляется в Баку с визитом
Спикер парламента посетит Азербайджан вслед за визитом главы МИДЕИ в эту страну.
2022-02-20T12:35+0200
2022-02-20T12:35+0200
2022-02-20T12:35+0200
политика
игорь гросу
азербайджан
визит
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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу 21-23 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом по приглашению его коллеги Сахиба Гафарова.Программа визита включает встречи с руководством Милли Меджлиса, премьер-министром страны Али Асадовым, а также встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане.Ранее Азербайджан посетил с визитом глава МИДЕИ Николае Попеску. В Баку он обсуждал вопросы возможных поставок азербайджанского газа в Молдову и отправку в Нагорный Карабах молдавских саперов для участия в работах по разминированию.Во время визита Попеску был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
https://ru.sputnik.md/20220209/moldavskie-sapery-gotovy-pomoch-azerbaydzhanu-v-razminirovanii-karabakha-48742119.html
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игорь гросу, азербайджан, визит
Игорь Гросу отправляется в Баку с визитом
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Спикер парламента посетит Азербайджан вслед за визитом главы МИДЕИ в эту страну.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу 21-23 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом по приглашению его коллеги Сахиба Гафарова.
Программа визита включает встречи с руководством Милли Меджлиса, премьер-министром страны Али Асадовым, а также встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане.
Ранее Азербайджан посетил с визитом глава МИДЕИ Николае Попеску. В Баку он обсуждал вопросы возможных поставок азербайджанского газа в Молдову и отправку в Нагорный Карабах молдавских саперов для участия в работах по разминированию.
Во время визита Попеску был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.