https://ru.sputnik.md/20220220/igor-grosu-otpravlyaetsya-v-baku-s-vizitom-49109531.html

Игорь Гросу отправляется в Баку с визитом

Игорь Гросу отправляется в Баку с визитом

Спикер парламента посетит Азербайджан вслед за визитом главы МИДЕИ в эту страну.

2022-02-20T12:35+0200

2022-02-20T12:35+0200

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политика

игорь гросу

азербайджан

визит

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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу 21-23 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом по приглашению его коллеги Сахиба Гафарова.Программа визита включает встречи с руководством Милли Меджлиса, премьер-министром страны Али Асадовым, а также встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане.Ранее Азербайджан посетил с визитом глава МИДЕИ Николае Попеску. В Баку он обсуждал вопросы возможных поставок азербайджанского газа в Молдову и отправку в Нагорный Карабах молдавских саперов для участия в работах по разминированию.Во время визита Попеску был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

https://ru.sputnik.md/20220209/moldavskie-sapery-gotovy-pomoch-azerbaydzhanu-v-razminirovanii-karabakha-48742119.html

азербайджан

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2022

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игорь гросу, азербайджан, визит