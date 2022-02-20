https://ru.sputnik.md/20220220/kak-vystupili-moldavskie-sportsmeny-olimpiada-pekin-49077636.html

Как выступили молдавские спортсмены на Олимпиаде в Пекине

Как выступили молдавские спортсмены на Олимпиаде в Пекине

Молдавская команда на зимней Олимпиаде в Пекине не попала в список стран-медалистов. Подробные результаты – в инфографике Sputnik.

2022-02-20T09:34+0200

2022-02-20T09:34+0200

2022-02-20T10:08+0200

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В состав олимпийской сборной Молдовы вошли пять спортсменов, которые выступали в двух видах спорта.Единственной представительницей Молдовы в санном спорте стала Дойна Дескалуй, которая была знаменосцем на открытии зимней Олимпиады в Пекине. По итогам состязаний она стала 32-й.Открывать олимпийскую программу для Молдовы должна была смешанная биатлонная эстафета (5 февраля), но команда была вынуждена сняться в последний момент из-за того, что у Максима Макарова оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию. В итоге спортсмен пропустил еще и индивидуальную гонку.Лучшей на Олимпиаде в Пекине в отечественной команде стала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте.Подробные результаты молдавских спортсменов на зимних Играх – в нашей инфографике.Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

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2022

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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