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Как выступили молдавские спортсмены на Олимпиаде в Пекине
Как выступили молдавские спортсмены на Олимпиаде в Пекине
Молдавская команда на зимней Олимпиаде в Пекине не попала в список стран-медалистов. Подробные результаты – в инфографике Sputnik.
2022-02-20T09:34+0200
2022-02-20T09:34+0200
2022-02-20T10:08+0200
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В состав олимпийской сборной Молдовы вошли пять спортсменов, которые выступали в двух видах спорта.Единственной представительницей Молдовы в санном спорте стала Дойна Дескалуй, которая была знаменосцем на открытии зимней Олимпиады в Пекине. По итогам состязаний она стала 32-й.Открывать олимпийскую программу для Молдовы должна была смешанная биатлонная эстафета (5 февраля), но команда была вынуждена сняться в последний момент из-за того, что у Максима Макарова оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию. В итоге спортсмен пропустил еще и индивидуальную гонку.Лучшей на Олимпиаде в Пекине в отечественной команде стала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте.Подробные результаты молдавских спортсменов на зимних Играх – в нашей инфографике.Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.
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Как выступили молдавские спортсмены на Олимпиаде в Пекине
09:34 20.02.2022 (обновлено: 10:08 20.02.2022) Подписаться на
Молдавская команда на зимней Олимпиаде в Пекине не смогла попасть в список стран-медалистов. Смотрите в инфографике Sputnik, как выступили отечественные спортсмены на Играх.
В состав олимпийской сборной Молдовы вошли пять спортсменов, которые выступали в двух видах спорта.
Единственной представительницей Молдовы в санном спорте стала Дойна Дескалуй, которая была знаменосцем на открытии зимней Олимпиады в Пекине
. По итогам состязаний она стала 32-й.
Открывать олимпийскую программу
для Молдовы должна была смешанная биатлонная эстафета (5 февраля), но команда была вынуждена сняться в последний момент из-за того, что у Максима Макарова оказался положительный тест
на коронавирусную инфекцию. В итоге спортсмен пропустил еще и индивидуальную гонку.
Лучшей на Олимпиаде в Пекине в отечественной команде стала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте
.
Подробные результаты молдавских спортсменов на зимних Играх – в нашей инфографике.
Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.