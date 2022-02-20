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Киев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандума
Киев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандума
Попытки Украины создать ядерное оружие приведут страну к статусу изгоя. 20.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-20T14:47+0200
2022-02-20T14:47+0200
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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо - ред.) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать", - пояснил эксперт, отметив при этом, что такие действия приведут к тому, что "Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой".Это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт. "Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме – ред.) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания", - считает Жарихин.На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: "конечно, невозможно". "Никто им не позволит это сделать", - уверен Жарихин.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ru.sputnik.md/20220220/ekspert-ukraina-yadernoe-oruzhie-ostanovit-aes-49111783.html
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киев, бомба, в мире

Киев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандума

14:47 20.02.2022
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Попытки Украины создать ядерное оружие приведут страну к статусу изгоя.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

"Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо - ред.) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую "грязную бомбу", то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать", - пояснил эксперт, отметив при этом, что такие действия приведут к тому, что "Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой".

Это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт. "Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме – ред.) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания", - считает Жарихин.
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На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: "конечно, невозможно". "Никто им не позволит это сделать", - уверен Жарихин.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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