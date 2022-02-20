Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220220/koroleva-elizaveta-ii-zarazilas-koronavirusom-49113857.html
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус
2022-02-20T15:23+0200
2022-02-20T15:23+0200
коронавирус
елизавета ii
королева великобритании
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1541/96/15419686_0:72:3067:1797_1920x0_80_0_0_2f49238fbaa11717c1667fc8193a264e.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус, пишет РИА Новости. Ранее она сдала положительный тест на COVID-19, у королевы проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила в воскресенье газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.Также сообщается о том, что Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности, несмотря на положительны тест на коронавирус.Елизавете II 95 лет.
https://ru.sputnik.md/20220114/skandal-britanskyi-prints-endryu-48016663.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1541/96/15419686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34145816a8f5883fcddcbaf118c121b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
елизавета ii, королева великобритании, в мире

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

15:23 20.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II, архивное фото
Королева Великобритании Елизавета II, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Ее Величество продолжит исполнять некоторые обязанности.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус, пишет РИА Новости. Ранее она сдала положительный тест на COVID-19, у королевы проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила в воскресенье газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.
Также сообщается о том, что Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности, несмотря на положительны тест на коронавирус.
Елизавете II 95 лет.
Британский принц Эндрю - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Фото
Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула
14 января, 17:02
70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах>>>
Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate>>>
В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с "омикроном" Жириновского>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала