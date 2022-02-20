https://ru.sputnik.md/20220220/koroleva-elizaveta-ii-zarazilas-koronavirusom-49113857.html

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус

2022-02-20T15:23+0200

2022-02-20T15:23+0200

2022-02-20T15:23+0200

коронавирус

елизавета ii

королева великобритании

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1541/96/15419686_0:72:3067:1797_1920x0_80_0_0_2f49238fbaa11717c1667fc8193a264e.jpg

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус, пишет РИА Новости. Ранее она сдала положительный тест на COVID-19, у королевы проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила в воскресенье газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.Также сообщается о том, что Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности, несмотря на положительны тест на коронавирус.Елизавете II 95 лет.

https://ru.sputnik.md/20220114/skandal-britanskyi-prints-endryu-48016663.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

елизавета ii, королева великобритании, в мире