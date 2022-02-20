https://ru.sputnik.md/20220220/koroleva-elizaveta-ii-zarazilas-koronavirusom-49113857.html
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус
2022-02-20T15:23+0200
2022-02-20T15:23+0200
2022-02-20T15:23+0200
коронавирус
елизавета ii
королева великобритании
в мире
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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус, пишет РИА Новости. Ранее она сдала положительный тест на COVID-19, у королевы проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила в воскресенье газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.Также сообщается о том, что Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности, несмотря на положительны тест на коронавирус.Елизавете II 95 лет.
https://ru.sputnik.md/20220114/skandal-britanskyi-prints-endryu-48016663.html
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елизавета ii, королева великобритании, в мире
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
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Ее Величество продолжит исполнять некоторые обязанности.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik.
У королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился коронавирус, пишет РИА Новости
. Ранее она сдала положительный тест на COVID-19, у королевы проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила в воскресенье газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.
Также сообщается о том, что Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности, несмотря на положительны тест на коронавирус.