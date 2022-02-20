https://ru.sputnik.md/20220220/kurs-valyut-na-ponedelnik-evro-i-dollar-snova-dorozhayut-49127053.html
Курс валют на понедельник: евро и доллар снова дорожают
Курс валют на понедельник: евро и доллар снова дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-20T22:05+0200
2022-02-20T22:05+0200
2022-02-20T22:05+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 21 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже более чем на два бана и будет стоить 17,9896 лея.Евро вырастет в цене также на два бана и закрепится на уровне 20,4406 лея.Что касается остальных валют, то 21 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2370 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6348 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1338 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220215/kredity-snova-dorozhayut---natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-do-105-48955283.html
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курс валют, евро, доллар
Курс валют на понедельник: евро и доллар снова дорожают
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 21 февраля. Доллар и евро вновь укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже более чем на два бана и будет стоить 17,9896 лея.
Евро вырастет в цене также на два бана и закрепится на уровне 20,4406 лея.
Что касается остальных валют, то 21 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2370 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6348 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1338 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.