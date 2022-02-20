https://ru.sputnik.md/20220220/kurtu-kobeynu---55-top-samykh-strannykh-kaver-versiy-gruppy-nirvana-49058607.html

Курту Кобейну - 55: топ самых странных кавер-версий группы Nirvana

Курту Кобейну - 55: топ самых странных кавер-версий группы Nirvana

Курту Кобейну сегодня исполнилось бы 55 лет слушаем странные кавера его песен

2022-02-20T17:11+0200

2022-02-20T17:11+0200

2022-02-20T17:11+0200

радио

курт кобейн

рок-музыка

рок

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Курту Кобейну - 55: топ самых странных кавер-версий группы Nirvana Курту Кобейну - 55: топ самых странных кавер-версий группы Nirvana

Курту Кобейну 20 февраля 2022 года исполнилось бы 55. Много это или мало для рок-звезды? Для него, Моррисона, Джоплин, Вишеза, Бон Скотта и других членов "Клуба 27" – очень много. Но по рамкам человеческой жизни в наше время — это мало, порой эти годы - расцвет. Тем более если вспомнить, что некоторым рокерам уже за 70, и они, несмотря на, мягко выражаясь, бурную молодость и зрелость до сих пор на сцене пляшут и поют.Группа Nirvana стала тем, что вдохнуло жизнь в рок-н-ролл - настоящей новой волной независимого инди-рока 90-х годов. Курт Кобейн напомнил своей короткой жизнью: рок - это не только хороший голос, качественная запись, большие деньги и шоу. Рок – это вопль, вспышка, трагедия. За это ему и стоит сказать "спасибо". В сегодняшнем выпуске программы "Фа-диез" слушаем лучшие каверы на группу Nirvana – от Muse до Шинейд О'Коннор.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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курт кобейн, рок-музыка, рок, аудио