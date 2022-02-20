https://ru.sputnik.md/20220220/midei-sovetuet-grazhdanam-moldovy-vozderzhatsya-ot-poezdok-na-ukrainu-49125077.html

МИДЕИ советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок на Украину

МИДЕИ советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок на Украину

Тем, кто уже находится на Украине, предлагают "оценить необходимость" своего пребывания на территории страны.

2022-02-20T17:36+0200

2022-02-20T17:36+0200

2022-02-20T17:54+0200

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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендовало молдавским гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину.Тем, кто находится на территории Украины, предлагается "оценить необходимость" пребывания на территории соседней страны.В то же время МИДЕИ настоятельно рекомендует гражданам Молдовы "избегать любых поездок в восточные регионы Украины" и оперативно корректировать планы поездок в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе и заявлений украинских властей.Также граждан Молдовы призывают соблюдать осторожность при планировании поездок и избегать мест, где проходят мероприятия с участием большого количества людей. Важно проверить наличие действительных проездных документов и финансовых средств, необходимых для выезда из страны в случае необходимости, заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.МИДЕИ подчеркивает, что посольство в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20220218/posolstvo-rf-prizyvaet-prekratit-spekulyatsii-49058845.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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украина, мидеи, молдова, граждане молдовы, поездки