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https://ru.sputnik.md/20220220/midei-sovetuet-grazhdanam-moldovy-vozderzhatsya-ot-poezdok-na-ukrainu-49125077.html
МИДЕИ советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок на Украину
МИДЕИ советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок на Украину
Тем, кто уже находится на Украине, предлагают "оценить необходимость" своего пребывания на территории страны.
2022-02-20T17:36+0200
2022-02-20T17:54+0200
политика
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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендовало молдавским гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину.Тем, кто находится на территории Украины, предлагается "оценить необходимость" пребывания на территории соседней страны.В то же время МИДЕИ настоятельно рекомендует гражданам Молдовы "избегать любых поездок в восточные регионы Украины" и оперативно корректировать планы поездок в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе и заявлений украинских властей.Также граждан Молдовы призывают соблюдать осторожность при планировании поездок и избегать мест, где проходят мероприятия с участием большого количества людей. Важно проверить наличие действительных проездных документов и финансовых средств, необходимых для выезда из страны в случае необходимости, заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.МИДЕИ подчеркивает, что посольство в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ru.sputnik.md/20220218/posolstvo-rf-prizyvaet-prekratit-spekulyatsii-49058845.html
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Александр Исаев
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украина, мидеи, молдова, граждане молдовы, поездки

МИДЕИ советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок на Украину

17:36 20.02.2022 (обновлено: 17:54 20.02.2022)
© Sputnik / Evghenii PanasencoМинистерство иностранных дел и европейской интеграции
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Тем, кто уже находится на Украине, предлагают "оценить необходимость" своего пребывания на территории страны.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендовало молдавским гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину.
Тем, кто находится на территории Украины, предлагается "оценить необходимость" пребывания на территории соседней страны.
В то же время МИДЕИ настоятельно рекомендует гражданам Молдовы "избегать любых поездок в восточные регионы Украины" и оперативно корректировать планы поездок в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе и заявлений украинских властей.
Также граждан Молдовы призывают соблюдать осторожность при планировании поездок и избегать мест, где проходят мероприятия с участием большого количества людей. Важно проверить наличие действительных проездных документов и финансовых средств, необходимых для выезда из страны в случае необходимости, заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.
МИДЕИ подчеркивает, что посольство в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать.
Здание посольства РФ в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
Политика
Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину
18 февраля, 12:00
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
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