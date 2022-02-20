https://ru.sputnik.md/20220220/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-49107441.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-20T10:14+0200
2022-02-20T10:14+0200
2022-02-20T10:21+0200
коронавирус
молдова
в молдове
ситуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31675123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1cf417b42478602e962e8ce65b4b49b.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 965 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано шесть случаев "импорта" инфекции: пять - из Румынии и один — из Германии.За минувшие сутки проведено 5605 тестов, в том числе быстрых – 3005.Общее число случаев заражения в стране достигло 495 184.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 28 случаев инфицирования: 7 – у врачей, 15 – у медсестер, 6 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1383 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 94 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 9 человек).В то же время за сутки выздоровели 3915 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 466 083.Минздрав сообщает об 11 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11.103.
https://ru.sputnik.md/20220219/bolnitsa-v-chadyr-lunge-otdala-dengi-na-medikamenty-v-uplatu-za-gaz-49101951.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31675123_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bbbfa40eaff59b35a27343a8d84fb883.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
молдова, в молдове, ситуация
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
10:14 20.02.2022 (обновлено: 10:21 20.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 965 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
В том числе зарегистрировано шесть случаев "импорта" инфекции: пять - из Румынии и один — из Германии.
За минувшие сутки проведено 5605 тестов, в том числе быстрых – 3005.
Общее число случаев заражения в стране достигло 495 184.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 28 случаев инфицирования: 7 – у врачей, 15 – у медсестер, 6 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1383 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 94 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 9 человек).
В то же время за сутки выздоровели 3915 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 466 083.
Минздрав сообщает об 11 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11.103.