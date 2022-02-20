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Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах
Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах
Почти два десятилетия отец Ефимий ведет уединенную и суровую жизнь в скальном монастыре в Старом Орхее. 20.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-20T16:35+0200
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Монах Ефимий из Молдовы решил отказаться от всего. Почти 20 лет назад он уединился в пещерном монастыре в Старом Орхее, где проводит свои дни в ​​молитвах и постах.После почти двух десятилетий уединения монах Ефимий говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.О том, как проходят будни отшельника - в фотоленте Sputnik Молдова.
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монах, фото, старый орхей, пещера, бутучены

Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах

16:35 20.02.2022
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Почти два десятилетия отец Ефимий ведет уединенную и суровую жизнь в скальном монастыре в Старом Орхее.
Монах Ефимий из Молдовы решил отказаться от всего. Почти 20 лет назад он уединился в пещерном монастыре в Старом Орхее, где проводит свои дни в ​​молитвах и постах.
После почти двух десятилетий уединения монах Ефимий говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.
О том, как проходят будни отшельника - в фотоленте Sputnik Молдова.
Отшельник из Старого Орхея: монах уже два десятилетия живет в пещере>>>
Самая удивительная церковь Кишинева стояла на улице Пушкина>>>
Шинкарь: почему молдавская молодежь не спешит ходить в церковь>>>
В одном из молдавских сел восстановят церковь, построенную при Николае Втором>>>
© Sputnik / Mihai Caraus

Монах Ефимий уже 19 лет живет один в скальном монастыре Старый Орхей.

Монах Ефимий уже 19 лет живет один в скальном монастыре Старый Орхей. - Sputnik Молдова
1/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Монах Ефимий уже 19 лет живет один в скальном монастыре Старый Орхей.

© Sputnik / Mihai Caraus

В возрасте 56 лет он решил оставить мирскую суету и уйти в монастырь.

В возрасте 56 лет он решил оставить мирскую суету и уйти в монастырь. - Sputnik Молдова
2/14
© Sputnik / Mihai Caraus

В возрасте 56 лет он решил оставить мирскую суету и уйти в монастырь.

© Sputnik / Mihai Caraus

В прежней жизни он много лет работал инженером на электростанции на Украине.

В прежней жизни он много лет работал инженером на электростанции на Украине. - Sputnik Молдова
3/14
© Sputnik / Mihai Caraus

В прежней жизни он много лет работал инженером на электростанции на Украине.

© Sputnik / Mihai Caraus

Его не остановило то, что у него была семья – жизнь отшельника означает жертвенность, говорит монах.

Его не остановило то, что у него была семья – жизнь отшельника означает жертвенность, говорит монах. - Sputnik Молдова
4/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Его не остановило то, что у него была семья – жизнь отшельника означает жертвенность, говорит монах.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ефимия всегда можно найти в скальном монастыре, где нет никаких современных удобств — ни электричества, ни печки отопления.

Ефимия всегда можно найти в скальном монастыре, где нет никаких современных удобств — ни электричества, ни печки отопления. - Sputnik Молдова
5/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Ефимия всегда можно найти в скальном монастыре, где нет никаких современных удобств — ни электричества, ни печки отопления.

© Sputnik / Mihai Caraus

Монах спит на досках вместо кровати.Он говорит, что это помогает ему проснуться раньше и начать молиться.

Монах спит на досках вместо кровати.Он говорит, что это помогает ему проснуться раньше и начать молиться. - Sputnik Молдова
6/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Монах спит на досках вместо кровати.Он говорит, что это помогает ему проснуться раньше и начать молиться.

© Sputnik / Mihai Caraus

В монастыре много келий, но монахов, ведущих такой суровый образ жизни, больше нет.

В монастыре много келий, но монахов, ведущих такой суровый образ жизни, больше нет. - Sputnik Молдова
7/14
© Sputnik / Mihai Caraus

В монастыре много келий, но монахов, ведущих такой суровый образ жизни, больше нет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Столетия назад в монастыре было многолюдно.

Столетия назад в монастыре было многолюдно. - Sputnik Молдова
8/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Столетия назад в монастыре было многолюдно.

© Sputnik / Mihai Caraus

Выход на балкон скального монастыря.

Выход на балкон скального монастыря. - Sputnik Молдова
9/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Выход на балкон скального монастыря.

© Sputnik / Mihai Caraus

Вид с уступа скального монастыря на реку Рэут.

Вид с уступа скального монастыря на реку Рэут. - Sputnik Молдова
10/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Вид с уступа скального монастыря на реку Рэут.

© Sputnik / Mihai Caraus

Сотни людей кладут монетки в отверстия в скале и загадывают желание в надежде, что оно сбудется.

Сотни людей кладут монетки в отверстия в скале и загадывают желание в надежде, что оно сбудется. - Sputnik Молдова
11/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Сотни людей кладут монетки в отверстия в скале и загадывают желание в надежде, что оно сбудется.

© Sputnik / Mihai Caraus

На рассвете, в 6 утра, начинается служба.

На рассвете, в 6 утра, начинается служба. - Sputnik Молдова
12/14
© Sputnik / Mihai Caraus

На рассвете, в 6 утра, начинается служба.

© Sputnik / Mihai Caraus

Службы в скальной церкви идут каждый день.

Службы в скальной церкви идут каждый день. - Sputnik Молдова
13/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Службы в скальной церкви идут каждый день.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ефимий говорит, что не жалеет о своем выборе, потому что так он ближе к Богу.

Ефимий говорит, что не жалеет о своем выборе, потому что так он ближе к Богу. - Sputnik Молдова
14/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Ефимий говорит, что не жалеет о своем выборе, потому что так он ближе к Богу.

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