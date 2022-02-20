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Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах
Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах
Почти два десятилетия отец Ефимий ведет уединенную и суровую жизнь в скальном монастыре в Старом Орхее. 20.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-20T16:35+0200
2022-02-20T16:35+0200
2022-02-20T16:35+0200
монах
фото
старый орхей
пещера
бутучены
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Монах Ефимий из Молдовы решил отказаться от всего. Почти 20 лет назад он уединился в пещерном монастыре в Старом Орхее, где проводит свои дни в молитвах и постах.После почти двух десятилетий уединения монах Ефимий говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.О том, как проходят будни отшельника - в фотоленте Sputnik Молдова.
старый орхей
бутучены
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MIA „Rosiya Segodnya“
монах, фото, старый орхей, пещера, бутучены
Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах Подписаться на
Почти два десятилетия отец Ефимий ведет уединенную и суровую жизнь в скальном монастыре в Старом Орхее.
Монах Ефимий из Молдовы решил отказаться от всего. Почти 20 лет назад он уединился в пещерном монастыре в Старом Орхее, где проводит свои дни в молитвах и постах.
После почти двух десятилетий уединения монах Ефимий говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.
О том, как проходят будни отшельника - в фотоленте
Sputnik Молдова
.
© Sputnik / Mihai Caraus
Монах Ефимий уже 19 лет живет один в скальном монастыре Старый Орхей.
Монах Ефимий уже 19 лет живет один в скальном монастыре Старый Орхей.
© Sputnik / Mihai Caraus
В возрасте 56 лет он решил оставить мирскую суету и уйти в монастырь.
В возрасте 56 лет он решил оставить мирскую суету и уйти в монастырь.
© Sputnik / Mihai Caraus
В прежней жизни он много лет работал инженером на электростанции на Украине.
В прежней жизни он много лет работал инженером на электростанции на Украине.
© Sputnik / Mihai Caraus
Его не остановило то, что у него была семья – жизнь отшельника означает жертвенность, говорит монах.
Его не остановило то, что у него была семья – жизнь отшельника означает жертвенность, говорит монах.
© Sputnik / Mihai Caraus
Ефимия всегда можно найти в скальном монастыре, где нет никаких современных удобств — ни электричества, ни печки отопления.
Ефимия всегда можно найти в скальном монастыре, где нет никаких современных удобств — ни электричества, ни печки отопления.
© Sputnik / Mihai Caraus
Монах спит на досках вместо кровати.Он говорит, что это помогает ему проснуться раньше и начать молиться.
Монах спит на досках вместо кровати.Он говорит, что это помогает ему проснуться раньше и начать молиться.
© Sputnik / Mihai Caraus
В монастыре много келий, но монахов, ведущих такой суровый образ жизни, больше нет.
В монастыре много келий, но монахов, ведущих такой суровый образ жизни, больше нет.
© Sputnik / Mihai Caraus
Столетия назад в монастыре было многолюдно.
Столетия назад в монастыре было многолюдно.
© Sputnik / Mihai Caraus
Выход на балкон скального монастыря.
Выход на балкон скального монастыря.
© Sputnik / Mihai Caraus
Вид с уступа скального монастыря на реку Рэут.
Вид с уступа скального монастыря на реку Рэут.
© Sputnik / Mihai Caraus
Сотни людей кладут монетки в отверстия в скале и загадывают желание в надежде, что оно сбудется.
Сотни людей кладут монетки в отверстия в скале и загадывают желание в надежде, что оно сбудется.
© Sputnik / Mihai Caraus
На рассвете, в 6 утра, начинается служба.
На рассвете, в 6 утра, начинается служба.
© Sputnik / Mihai Caraus
Службы в скальной церкви идут каждый день.
Службы в скальной церкви идут каждый день.
© Sputnik / Mihai Caraus
Ефимий говорит, что не жалеет о своем выборе, потому что так он ближе к Богу.
Ефимий говорит, что не жалеет о своем выборе, потому что так он ближе к Богу.