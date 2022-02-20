https://ru.sputnik.md/20220220/moldavskiy-monakh-20-let-zhivet-peschera-butucheni-49022710.html

Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах

Вдали от мирской суеты - молдавский монах 20 лет живет в пещере в Бутученах

Почти два десятилетия отец Ефимий ведет уединенную и суровую жизнь в скальном монастыре в Старом Орхее. 20.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-20T16:35+0200

2022-02-20T16:35+0200

2022-02-20T16:35+0200

монах

фото

старый орхей

пещера

бутучены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/11/49018871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45546a93ef1cbe07dad7aa4f3684669c.jpg

Монах Ефимий из Молдовы решил отказаться от всего. Почти 20 лет назад он уединился в пещерном монастыре в Старом Орхее, где проводит свои дни в ​​молитвах и постах.После почти двух десятилетий уединения монах Ефимий говорит, что ни разу не пожалел, что решил посвятить свою жизнь вере и что чувствует себя хорошо в доме Божием.О том, как проходят будни отшельника - в фотоленте Sputnik Молдова.

старый орхей

бутучены

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

монах, фото, старый орхей, пещера, бутучены