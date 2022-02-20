Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220220/na-odnoy-iz-ulits-kishineva-prosel-asfalt--trolleybusy-idut-v-obkhod-49108308.html
На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход
На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход
Временно изменен график движения некоторых маршрутов электротранспорта в столице.
2022-02-20T09:58+0200
2022-02-20T10:09+0200
общество
транспорт
троллейбусы
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_206b34b31e1384cca6a5ac2ab2b0cd5e.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Опасно просел участок асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты, сообщает Управление электротранспорта столицы.Так, троллейбус №10 будет двигаться по улице Бэнулеску-Бодони, затем по улицам Щусева, К. Стере, Михаила Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.Движение троллейбуса №12 сокращено до улицы 31 августа.
https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1b42cf1c67ddc1dd4b3218e91c03b1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
транспорт, троллейбусы, кишинев

На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход

09:58 20.02.2022 (обновлено: 10:09 20.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Временно изменен график движения некоторых маршрутов электротранспорта в столице.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Опасно просел участок асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты, сообщает Управление электротранспорта столицы.
Так, троллейбус №10 будет двигаться по улице Бэнулеску-Бодони, затем по улицам Щусева, К. Стере, Михаила Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.
Движение троллейбуса №12 сокращено до улицы 31 августа.
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
Новости Кишинева
В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
16 февраля, 09:52
В кишиневском транспорте появилась новая форма электронной оплаты>>>
Транспортный коллапс в Кишиневе: из-за километровых пробок люди шли пешком>>>
Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала