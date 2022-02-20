https://ru.sputnik.md/20220220/na-odnoy-iz-ulits-kishineva-prosel-asfalt--trolleybusy-idut-v-obkhod-49108308.html

На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход

На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход

Временно изменен график движения некоторых маршрутов электротранспорта в столице.

2022-02-20T09:58+0200

2022-02-20T09:58+0200

2022-02-20T10:09+0200

общество

транспорт

троллейбусы

кишинев

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КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Опасно просел участок асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты, сообщает Управление электротранспорта столицы.Так, троллейбус №10 будет двигаться по улице Бэнулеску-Бодони, затем по улицам Щусева, К. Стере, Михаила Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.Движение троллейбуса №12 сокращено до улицы 31 августа.

https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html

кишинев

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2022

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транспорт, троллейбусы, кишинев