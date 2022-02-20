https://ru.sputnik.md/20220220/na-odnoy-iz-ulits-kishineva-prosel-asfalt--trolleybusy-idut-v-obkhod-49108308.html
На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход
На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход
Временно изменен график движения некоторых маршрутов электротранспорта в столице.
2022-02-20T09:58+0200
2022-02-20T09:58+0200
2022-02-20T10:09+0200
общество
транспорт
троллейбусы
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_206b34b31e1384cca6a5ac2ab2b0cd5e.jpg
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Опасно просел участок асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты, сообщает Управление электротранспорта столицы.Так, троллейбус №10 будет двигаться по улице Бэнулеску-Бодони, затем по улицам Щусева, К. Стере, Михаила Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.Движение троллейбуса №12 сокращено до улицы 31 августа.
https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1b42cf1c67ddc1dd4b3218e91c03b1f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
транспорт, троллейбусы, кишинев
На одной из улиц Кишинева просел асфальт — троллейбусы идут в обход
09:58 20.02.2022 (обновлено: 10:09 20.02.2022) Подписаться на
Временно изменен график движения некоторых маршрутов электротранспорта в столице.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Опасно просел участок асфальтированного покрытия на улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе. До окончания ремонтных работ ряд троллейбусов изменили маршруты, сообщает Управление электротранспорта столицы.
Так, троллейбус №10 будет двигаться по улице Бэнулеску-Бодони, затем по улицам Щусева, К. Стере, Михаила Когэлничану, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.
Движение троллейбуса №12 сокращено до улицы 31 августа.